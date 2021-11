Tiembla el Málaga, se rompe Juande

Juande Rivas no podrá jugar contra el Real Burgos este sábado. El central cordobés sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha que se produjo en el entrenamiento del miércoles y ya este jueves no ha podido saltar junto a sus compañeros a la sesión celebrada en el campo de la Federación. Aunque está pendiente aún de más pruebas, no se descarta que se pierda varios encuentros más además del de El Plantío.

La baja es tremendamente importante para el Málaga. Es el futbolista que más minutos ha sumado esta campaña, 1440, repartidos en 16 partidos, todos ellos como titular y todos ellos completos. Sólo dejó de salir en el choque intersemanal ante el Huesca, en el que José Alberto López le dio descanso.

En aquel duelo fue Lombán quien ocupó su lugar acompañando a Peybernes en el centro de la defensa. Esa, a priori, es la elección que se espera para el enfrentamiento contra los de Calero. El canterano Moussa Diarrá, que se ha entrenado esta semana con el primer equipo, tiene todas las papeletas para formar parte de la expedición que se desplace a Burgos este viernes por la tarde. De igual modo, el otro central titular del filial, Andrés Caro, también se ha ejercitado con los mayores este jueves.