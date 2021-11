El posible once del Málaga ante el Peña Sport en Copa del Rey

El Málaga CF de José Alberto López comenzará su andadura copera este jueves 2 de diciembre (19:30 horas), cuando se verá las caras con el humilde Peña Sport de Tafalla. Un rival al que el técnico blanquiazul ya conoce, pues le tocó jugar allí en Segunda B con el Sporting, como él mismoo reconoció.

Tras el ridículo cosechado en liga contra el Burgos, cayendo por 3-0 en El Plantío y dando una nefasta sensación sobre el campo, el técnico del Málaga CF no quiere sorpresas en Copa, de ahí que intente cuadrar un equipo lo más competitivo posible, pero plagado de rotaciones.

Un juego, el de las rotaciones, que llegará desde la portería hasta el ataque, dándole la oportunidad a los menos habituales y dándole descanso a quienes lo requieren. Siempre, teniendo en cuenta las limitaciones de una plantilla a la que no están respetando demasiado las lesiones.

Isma Gutiérrez, Kevin y Roberto cuentan con dorsal del filial, por lo que José Alberto no arriesgará demasiado de inicio a la hora de darle más oportunidades a un canterano. No te pierdas el posible once del Málaga CF ante el Peña Sport en nuestra galería.

El posible once del Málaga ante el Peña Sport



Dani Barrio: José Alberto López hará rotaciones y la portería, en principio, será una de ellas.

Iván Calero: En su único partido como titular, ante el Tenerife, dejó una gran impresión. Ahora le llega otra nueva ocasión para reivindicarse.

Isma Casas: El lateral derecho ha contado muy poquito hasta el momento, por lo que en las rotaciones que trae la Copa podría partir como titular en el centro de la defensa, donde también está acostumbrado a hacerlo.

Lombán: Con Juande, lesionado, y Peybernes por delante, es el tercer central en las rotaciones. Le llega una nueva oportunidad.

Cufré: Javi Jiménez suele partir con ventaja a la hora de hacerse con la titularidad en el lateral izquierdo. En Copa ha llegado el momento de una nueva rotación.

Hicham: Dejó atrás sus problemas físicos y lleva varias semanas entrando en las convocatorias. Ha llegado el momento de que vuelva a sentirse futbolista defendiendo la elástica blanquiazul.

Ismael: No ha acabado de engancharse al equipo. Llegó como fichaje para el primer plantel, aunque tiene dorsal del filial por su edad. Se esperaba más de él y ahora tiene una bonita oportunidad para demostrarlo.

Genaro: Aprovechó las oportunidades que tuvo al inicio de la temporada para asentarse como una pieza importante del Málaga 21/22 en la zona ancha.

Kevin: Es puro talento. Un diamante tallado en la calle al que sus problemas con un tobillo como consecuencia de las faltas que recibe le han causado mella en las últimas semanas.

Jairo: Apenas ha contado para José Alberto hasta la fecha, por lo que podría salir en enero. Tiene en Copa una oportunidad de oro para reivindicarse y ganar protagonismo. Las dificultades económicas del Málaga CF tampoco invitan a ser excesivamente optimistas en el próximo mercado.

Roberto: El joven delantero ha respondido a la responsabilidad que se le ha otorgado en el ataque del Málaga CF. Trabajo y un par de goles hasta el momento. Aún le queda mucho que seguir aprendiendo.

