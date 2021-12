José Alberto no es traidor y avisa sobre el Amorebieta: "Nos pone en alerta"

La bronca en el vestuario el día después del bochorno de Burgos fue de las que duele a los jugadores. Por si se les había olvidado, horas después volvieron a recibir otra reprimenda en forma de imágenes de vídeo en las que ellos mismos comprobaron la nefasta actitud que mostraron en El Plantío. Ya hubo un cambio en Copa, aunque con un rival de Segunda RFEF. Así que José Alberto les ha vuelto a avisar sobre menospreciar a cualquier enemigo, por mucho que sea un recién ascendido o que se encuentre en descenso o que no haya ganado un solo partido como visitante.

"Es un equipo que tiene menos puntos de los que merece, muy directo, con jugadores con mucho físico que trabajan muy bien las segundas acciones. Es vertical, con futbolistas experimentados en la categoría como Olaetxea o Álvaro Peña. Tiene su técnico las ideas muy claras y muy definido el estilo de juego. Eso siempre pone en alerta", ha avisado el entrenador del Málaga tras la última sesión de trabajo.

Para muestra de que no es el típico tópico que sueltan los técnicos basta un botón. El Amorebieta sólo ha ganado dos partidos en Liga, pero ojo, al Almería y al Valladolid. "Eso demuestra la dificultad que tiene la categoría, que no te puedes fiar de nadie, que cualquiera gana a cualquiera. El rival nunca baja los brazos, independientemente de sus resultados. Tendremos que hacer muchísimas cosas bien para estar al nivel y conseguir los tres puntos. No va a ser un partido sencillo", ha advertido.

Tendrá José Alberto el refuerzo de Chavarría, que regresa tras un mes de ausencia, y a jugadores frescos como Brandon, Sekou o Kevin, quienes no jugaron ni un minuto el jueves en Copa. "Kevin está bien de su tobillo, preparado para jugar. Están todos bien a excepción de los lesionados de semanas anteriores", ha dicho refiriéndose a Juande y Jozabed, bajas confirmadas.

Quien también podría disputar minutos después de su buen hacer ante la Peña Sport es Jairo, a quien ha elogiado. "El jueves tuvo una buena actuación y esa es la manera de reivindicarse. Estoy muy contento por él porque siempre trabaja de manera excepcional y se lo merece más que nadie. Demostró que podemos contar con él y que es uno más que se suma a la causa".