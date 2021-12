El 1x1: las notas de los jugadores del Málaga en su derrota ante el Amorebieta

El Málaga ha perdido ante el Amorebieta por 1-2 gracias al doblete de Guruzeta. El postrero tanto en propia meta de Luengo, ya en el 94, no sirvió más que para poner un poco de emoción en el minuto final.

Es el primer encuentro que pierden los blanquiazules en La Rosaleda esta temporada y el primer encuentro que ganan los vascos en Liga como visitantes. Precisamente, dejan al Málaga como el único que aún desconoce lo que es sumar los tres puntos de una tacada a domicilio.

Así que las notas de los jugadores malacitanos, tras este ejercicio de querer y no poder, no pueden ser demasiado positivas. Si quieres, las puedes revisar con más detalles en nuestra galería de fotos:

DANI MARTÍN: 3

Pudo hacer algo más en los dos goles de Guruzeta, cuyos disparos entraron por su palo más cercano. Fue silbado en algunos momentos por fallar un par de pases.

VÍCTOR GÓMEZ: 6

El lateral profundizó mucho por su banda y vio anulado un disparo lejano que acabó en gol. A punto estuvo de frenar a Guruzeta en el segundo, pero le faltaron un par de metros.

LOMBÁN: 2

Malos ajustes defensivos y a la hora de tirar el fuera de juego, su falta de cintura la aprovechó y de qué manera Guruzeta.

PEYBERNES: 0

O mejora el nivel o que, mientras Juande esté fuera, que busquen otro central. Otro partido con errores graves al tirar la línea que dieron dos goles al rival. Y su posición, en fuera de juego, impidió que el gol de Víctor fuese legal.

CUFRÉ: 4

Una de las sorpresas en la alineación y uno de los boquetes que buscó insistentemente el Amorebieta para atacar. Mejoró algo en la segunda, pero no para un aprobado.

ESCASSI: 5

Él solo no puede hacer de creador y destructor. No llega a todo y se queda a medias, y así es imposible. Demasiado trabajo sin poder hacer.

GENARO: 2

Comenzó bien incorporándose al ataque, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos hasta acabar expulsado tras una terrible patada.

JAIRO: 3

Tuvo el premio de la titularidad tras su buen hacer en Copa, pero pasó inadvertido desaprovechando la oportunidad.

PAULINO: 4

No puede jugar por el centro. Su juego no es asociativo y se pierde entre líneas. Cuando cambió a banda mejoró pero no lo suficiente. De sus peores partidos.

BRANDON: 5

Desde la izquierda fue el más activo de todos, pero al final terminó corriendo más sin balón persiguiendo sombras que con la pelota en sus pies. Fue el primer sustituido.

SEKOU: 4

Reclamó dos penaltis, fijó a los centrales, pero no encontró hueco para sus remates y nunca pudo con sus pares.

KEVIN: 5

Su entrada ensanchó el campo, pero no pudo ser decisivo.

ANTOÑÍN: 4

Lo intentó por la derecha, pero siempre a muchas revoluciones. Sin demasiado tino.

DANI LORENZO: 5

Intentó jugar con criterio abriendo el juego a bandas.

CHAVARRÍA: s.c.

Entró a la desesperada para rematar cualquier balón aéreo, pero no le dio tiempo a nada.