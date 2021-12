Fin al debate (si es que lo hubo) en la portería del Málaga

Dani Martín continuará siendo el portero titular del Málaga. No hay discusión sobre ello, como ha vuelto a confirmar José Alberto López, su principal valedor. "Lo dije aquí ya. No hay debate", ha comentado para no dejar ningún tipo de duda. A su llegada a la Costa del Sol ya dijo que no repetiría lo que su predecesor, Pellicer, en el cargo: alternar en la portería. Para él sólo habría uno titular.

El meta cedido por el Real Betis es una apuesta personal del técnico asturiano, que ya lo dirigió en la cantera del Sporting de Gijón y lo pidió expresamente para reforzar la portería blanquiazul. Sólo su tardía llegada permitió que Dani Barrio saliera de inicio en las primeras cuatro jornadas. A raíz de un fallo de este ante el Almería se acabó su titularidad€ y el debate.

La Copa ha sido desde entonces la competición elegida para que Barrio volviese a disfrutar de minutos. Y ahí, una vez fuera, parece que se va a quedar a tenor de esas palabras pronunciadas en la previa del encuentro ante el Leganés y de la confianza que el entrenador le ha otorgado a pesar de los últimos resultados.

Porque el Málaga ha encajado ya 26 goles. Cuatro recibidos por Dani Barrio en otros tantos encuentros. Y 22 en 16 partidos en los que ha actuado Dani Martín, quien lleva una media de dos por choque en esta última racha de tres sin ganar.



Pero para José Alberto no hay discusión. El que seguirá protegiendo las redes blanquiazules será Dani Martín.