Kameni: su polémica salida del Málaga, la "traición" de Míchel...

El veterano guardameta Carlos Kameni ha sido el protagonista de la revista Panenka, donde, entre muchas otras cosas, ha recordado su paso por la portería del Málaga CF. En la Costa del Sol, Kameni reconoce haber sido muy feliz, sin embargo guarda un recuerdo agridulce por su salida de Martiricos, lo que él considera una "traición" por parte del club. "Me empujaron a la salida. No elegí ir al Fenerbahçe", asegura el camerunés, que actualmente defiende en Yibuti la portería del AS Arta/Solar 7.

"En Málaga podría haberme plantado porque tenía contrato, y haber dicho que no me iba, pero no tenía ganas de volver a tener una situación de estrés y entrar en problemas con un entrenador. Arnau, en paz descanse, me renovó y justo después llegó Michel. En marzo o abril ya estábamos salvados, firmamos una serie de victorias muy buenas y yo estaba muy bien", explica Kameni, quien tampoco tiene buenas palabras sobre Míchel: "Empecé a escuchar que Michel quería a Roberto, suplente en el Espanyol. Thomas N'Kono, que seguía allí, me lo confirmó y me preguntó qué pasaba en el Málaga para que quisieran a Roberto cuando yo estaba jugando muy bien. Michel me llamó y me dijo que él no había pedido a ningún portero, que era la directiva la que empezó a buscar nombres y él solo dio su opinión. Pero no era verdad. Quien pidió a Roberto fue él".

Y sigue argumentando Kameni: "Al acabar la temporada, estando de vacaciones con la familia en Roma, me llamó un representante diciéndome que tenía un equipo para mí. Le dije que eso tenía que hablarlo con Arnau y me contestó: 'Arnau ya lo sabe, ha sido él quien me ha dicho que te busque equipo'. Entonces fui a su despacho y fue allí cuando me admitió que no sabía cómo decirme que Míchel no me quería. Esperó todo lo posible por si el entrenador cambiaba su parecer, pero fue inútil. En ese momento tuve que aceptar la oferta del Fenerbahçe".

Kameni: el Málaga CF, sus recuerdos en la Champions...

Al margen de su polémica salida, Kameni también guarda gratos recuerdos de su paso por la portería blanquiazul y el año de Champions.

"El Málaga y yo tenemos una conexión que no se puede explicar. Por ejemplo, en el Espanyol me lo gané en el campo, pero en Málaga, nada más llegar, ya me recibieron con los brazos abiertos y con un cariño especial sin ni siquiera haber defendido sus colores. Los primeros años fui suplente de Willy Caballero, pero incluso en el banquillo podía sentir el calor de la afición. Después, gracias a Dios, empecé a jugar y lo hice bien. Yo soy como soy, nunca trato de mostrar una cara que no es la mía. No me olvido de que solo soy Kameni el día del partido; después, uno más. Me gusta ver a la gente alegre, ayudarles y compartir momentos con ellos. Así lo he hecho siempre", rememora el arquero, quien tampoco olvida aquel maravilloso año con el Málaga CF en Champions: "Fue algo más que increíble".

"Para conseguir un resultado como ese, además de un buen equipo, debes tener un grupo de amigos. Un conjunto de personas que miren siempre en la misma dirección, que sepan bien por qué están ahí y lo que quieren hacer. Con ese grupo los entrenamientos eran una pasada. Quedábamos para comer prácticamente cada semana. Era una unión increíble que fortaleció al equipo", concluyó.