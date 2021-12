En-Nesyri, Al Thani y la lluvia de millones que perdió el Málaga

Youssef En-Nesyri llegó a Málaga en edad juvenil con un potencial extraordinario. Físicamente era un portento. Técnica y tácticamente debía mejorar muchísimo si quería llegar a ser profesional. Poco a poco le fueron puliendo en el División de Honor y en el filial hasta alcanzar el primer equipo.

Debutó en la temporada 16/17 anotando un solo gol en los 14 partidos que disputó con los mayores. En la siguiente campaña, aún con dorsal del filial, jugó 25 encuentros y sumó 4 goles. Números que denotaban que aún quedaba mucho por hacer. Por eso sorprendió que en el verano de 2018 pagara el Leganés 5 millones de euros por sus servicios. En el Málaga, recién descendido a Segunda, se guardaron, por si explotaba, una cláusula de recompra por valor de 15 millones.

Un año después, al conjunto pepinero le llegó una oferta del Brighton de 20 millones de euros, a abonar en dos plazos, por el ariete marroquí. Esa misma propuesta, pero pagando en un solo plazo, también la recibió el Málaga, conocedor el club inglés de la opción de compra blanquiazul. Ahí entró Al Thani en acción. Los gestores blanquiazules, los del día a día, le explicaron al jeque que si recuperaban a En-Nesyri podrían conseguir una plusvalía inmediata de 5 millones más. Era una operación de compra-venta que se podía hacer incluso en el mismo despacho de abogados sin salir de la sala. Ganancia segura.

Los números eran claros: se pagaban 15 millones al Leganés y se vendía ipso facto por 20 al Brighton. Esos 5 millones de ganancia se unirían a los 5 que ya recibió el verano anterior y servirían, además, para pagar las deudas que LaLiga reclamaba al club costasoleño. Lo único negativo es que el Málaga no disponía de cash para abonar la recompra. Por eso se le pidió a Al Thani que adelantara esa cantidad y minutos después la tendría de nuevo en su cuenta. Pero el jeque se negó, bien porque no tenía esa cantidad o porque no la quería soltar o porque no entendió la operación.

La resultante fue por todos conocida. El Málaga, sin esa plusvalía, fue sancionado por LaLiga con la imposibilidad de inscribir a más de 18 jugadores profesionales. El Leganés rechazó la oferta inglesa y seis meses después aceptó la del Sevilla. Y ahí En-Nesyri, valorado en unos 40 millones de euros, se ha convertido en una de sus estrellas.

Mientras, en el Málaga, aunque aún ingresarían un 1,5% de un futuro traspaso a otro país por los mecanismos de solidaridad, aún se tiran de los pelos viendo la cantidad de millones que perdieron por culpa de un Al Thani cuya visión para los negocios demostró ser calamitosa por esta y por otras operaciones más como la no renovación de Pablo Fornals. Pero eso es otro capítulo.