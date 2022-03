Víctor Gómez estudia su futuro, la llegada de Adrián López y el debate de la portería

El barcelonés demostró su compromiso con el Málaga, su equipo, al menos, hasta junio

Víctor Gómez (Barcelona, 2000) llegó al Málaga CF el pasado 20 de agosto cedido por una temporada por el Espanyol. Acompañado de Antoñín y Sekou Gassama en su presentación como blanquiazul, ya aseguró aquel día el "enorme deseo" que tenía por estar en el plantel de Manolo Gaspar, el cual le transmitió la "confianza" necesaria elegir al cuadro de la Costa del Sol. Una confianza que bien ha devuelto con creces al club, sobre todo a principios de temporada.

Máximo asistente del conjunto blanquiazul y nombre propio del mejor Málaga en esta temporada, Víctor Gómez está "centrado al máximo" con el presente del equipo, el mismo que se juega en Lezama un encuentro disfrazado de final frente al Amorebieta. Las opciones de permanencia pasan por vencer en tierras vizcaínas. Es la realidad que acontece en estos momentos. A partir de ahí, todo es futuro. Un futuro, el del lateral diestro, que parece que será blanquiazul, pero no con el Málaga CF como club, sino con el Espanyol. Con contrato en vigor hasta junio de 2025, al menos completará la pretemporada de la 2022/2023 con los pericos, antes que de Vicente Moreno decida si contar o no con los servicios del nacido en Olesa de Montserrat para el siguiente curso.

Encantado con la ciudad y todo lo que rodea a la entidad de Martiricos, Víctor Gómez atendió en una extensa entrevista a ESTADIO Deportivo, donde fue cuestionado por muchos temas, entre ellos su destino la próxima temporada, el estado de forma de Adrián López, posible incorporación del Málaga CF o el debate generado en la portería.

Aunque solo restan escasos meses para comenzar a dilucidar el devenir del jugador, el lateral no quiere ni oír hablar de futuro. Su cabeza sólo está en el domingo, en ganar al Amorebieta y sacudirse por fin la mala racha que arrastra el equipo: "Tenemos bastante con lo que hay aquí. Estoy centrado en el Málaga, lo que venga luego es futuro y no pienso en ello, ya lo haré cuando acabe la temporada, que tendré tiempo para tomar la mejor decisión. Si me dices de si me quedaré en el Espanyol o vendré de nuevo al Málaga, solo te puedo decir que lo que de verdad quiero es acabar la temporada como se merece este club".

Analizando más aspectos deportivos alrededor del conjunto blanquiazul, Víctor Gómez también mencionó la pugna por un puesto en la portería. Un debate que ha coleado toda la temporada y que lo cerró de golpe Natxo González: "En lo externo no nos metemos, el debate que haya no nos interesa. Los jugadores estamos para competir, ganarnos un puesto y, a partir de ahí, que juegue quien decida el míster. En la portería han jugado Dani Martín y Barrio, son decisiones técnicas y ahí no me meto. Lo que sí te puedo decir es que me llevo igual de bien con los dos, son cosas de Natxo y no me meto".

La posible incorporación de Adrián López al Málaga



El Málaga necesita goles como el comer. Los mismos que le sirvan para obtener la permanencia cuanto antes. A examen y expensas de su evolución, Adrián López podría ser la siguiente incorporación de los de Martiricos. Un jugador que dotaría experiencia, competitividad, goles, calidad y un alto nivel asociativo. En proceso de recuperación antes de estar con el grupo, el lateral diestro valoró de manera positiva la llegada del delantero. "Está todo en las manos de los físios. Él está allí con nosotros y tiene buenas sensaciones. No soy quien lleva las pautas de las dirección deportiva y no sé en cuanto puede estar. La recuperación está más pronto que tarde, lleva tiempo sin competir y eso se nota. Todavía no hemos entrenado con él porque está en fase de recuperación", decía el defensor de 21 años.