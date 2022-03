"Hay jugadores que no tienen nivel para jugar en este Málaga, pero están ahí"

El exmalaguista Baha carga duramente contra la plantilla, asegurando que "el Málaga tiene que luchar para subir, no para no bajar"

Nabil Baha es historia viva del Málaga CF, habiendo sido clave en el ascenso del conjunto blanquiazul a Primera de la mano de Muñiz, así como en su permanencia en la elite a lo largo de las dos temporadas siguientes. Con 24 goles en su haber con la elástica del Málaga CF, el marroquí es uno de los goleadores históricos del club malacitano, marchándose de la Costa del Sol durante la transición del Málaga CF de Sanz al del jeque Al-Thani.

Ahora, el exdelantero es entrenador de la sub 20 de su país, Marruecos, desde donde sigue la actualidad del conjunto blanquiazul, tal y como ha reconocido en Radio Marca Málaga. Y es que Baha es muy crítico con la actual situación del Málaga CF, y con su plantel: "Hay jugadores que no tienen nivel para jugar en este equipo, pero están ahí", asevera el marroquí, quien lo tiene claro: "El Malaga tiene que luchar para subir no para no bajar. Con esta afición te tienes que partir la cara en cada partido para ganar".

"El equipo está sufriendo mucho", dice el exmalaguista, quien sigue señalando a la plantilla: "Te digo la verdad, no me identifico con ninguno porque no estoy escuchando nada de ninguno. O sea que no están haciendo historia en el club, soy muy duro, lo sé, pero no hay que mentirse, es la pura verdad. Yo nunca he estado el 16º en Segunda con el Málaga porque cada partido me partía la cara para subir, no para no bajar. En Primera era más difícil pero conseguimos hacer cosas muy bonitas".

Sobre el Málaga CF, Baha reconoce que está siguiendo "mucho menos al equipo" este curso porque no le da "morbo". Y apunta también al banquillo: "No me ha gustado el tipo de entrenador que han traído y el que ha venido menos. El Málaga es un club grande que necesita gente top dentro".

Ante tanta crítica, la pregunta es sencilla: ¿Cuánta culpa tiene Manolo Gaspar y la dirección deportiva de la actual situación? Al respecto, Baha se muestra mucho más moderado y reconoce que la actual situación económica por la que atraviesa el club de Martiricos tampoco ayuda: "Hay gente como Manolo que intenta hacerlo lo mejor posible y sé que no es fácil cuando hay menos dinero. Pero Málaga es Málaga y siempre hay gente que quiere venir en este club".

En las últimas fechas, la plantilla está siendo muy señalada por parte de la afición malaguista. Su supuesta falta de implicación y su vida extradeportiva son algunos de los aspectos que más han echado en cara al plantel blanquiazul en los últimos meses desde cierto sectores del malaguismo. De hecho, semanas atrás, un grupo de aficionados más radicales esperaron a la expedición blanquiazul en La Rosaleda, cuando venían de San Sebastián, donde cayeron contra el filial de la Real Sociedad en Anoeta. Unos momentos de tensión en los que Manolo Gaspar y algunos intregrantes del plantel dieron la cara y mostraron su compromiso y firmeza por sacar la situación adelante.