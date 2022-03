El lío en el que se mete el Málaga y donde a los aficionados solo les queda "rezar"

Complicada situación del equipo blanquiazul para lo que resta de temporada

El Málaga se ha metido en un buen lío. Lo hizo después de caer derrotado en su visita al Fernando Torres, rival directo por la permanencia y al que reanimó cuando parecía sentenciado. El gol de Bouldini dieron los tres puntos a un Fuenlabrada que sigue soñando con la salvación.

Todavía a siete puntos sobre el descenso marcado por la Real Sociedad B, que por suerte tropezó contra el Mirandés esta jornada, el Málaga depende de sí mismo para alcanzar cuanto antes el objetivo marcado a principios de temporada. "Quedan 33 puntos y hay margen para todo", decía Natxo González en la previa al encuentro ante el Fuenla con ánimos de crecer en la clasificación. Pero la realidad cambió de un plumazo.

Tanto que la afición teme, incluso, porque la situación vaya a peor, más aún ateniéndose a los próximos compromisos ligueros del Málaga. Un tourmalet costoso cuando más necesita el equipo puntuar para salir de la quema. Por lo pronto, el Huesca es el siguiente rival de los boquerones con La Rosaleda como escenario. Un mero entrante.

Los platos fuertes vienen después, ya en el mes de abril. Girona y Leganés son las dos visitas del equipo en el cuarto mes del año. A priori, las citas más complicadas ya que el Málaga es de los peores de LaLiga SmartBank en calidad de visitante. Aunque como local cuenta con mejores números, los partidos que tiene en La Rosaleda son de máximo nivel.

Tanto que ambos pelean por subir a Primera División. Valladolid y Eibar viajarán en las semanas del 10 y 24 de abril a la Costa del Sol con el propósito de obtener victorias para asegurar alguna de las dos primeras plazas de la clasificación. Tarea complicada cuanto menos para Natxo González y la falta de gol de la plantilla, motivo principal de la larga crisis blanquiazul.

Y, por si fuera poco con Huesca, Girona, Valladolid, Leganés y Eibar, a ello habría que sumarle luego partidos igual de complicados -o más por la proximidad al final de campaña- ante Las Palmas, Oviedo y Tenerife. Un total de 24 puntos de los que, en principio, la afición poco espera que puntúe el equipo.

Calendario del Málaga hasta final de temporada:

L Málaga vs Huesca

V Girona vs Málaga

L Málaga vs Valladolid

V Leganés vs Málaga

L Málaga vs Eibar

V Las Palmas vs Málaga

L Málaga vs Oviedo

V Tenerife vs Málaga

L Málaga vs Burgos

V Lugo vs Málaga

Los aficionados rezan por el tourmalet



Lo más curioso de la derrota ante el Fuenlabrada por parte de la hinchada blanquiazul, además de las críticas hacia jugadores, cuerpo técnico y directiva, fueron las plegarias de los aficionados en redes sociales por el calendario del Málaga. "Sólo nos queda rezar", se leía en muchos mensajes a través de Twitter y Facebook.

La falta de gol del cuadro malacitano sumado a la debilidad y fragilidad defensiva complica aún más la vida a un Málaga que se ha metido en un buen lío.