La asequible opción de compra del Málaga por Febas

El Málaga piensa pagar cierta cantidad por él para la próxima temporada y el mediocentro parece convencer en el esquema de Natxo González

Aleix Febas parece una de las pocas alegrías que se viven en el Málaga CF, desaprovechando oportunidades para mantenerse en la categoría de plata. La última decepción: la derrota frente al Fuenlabrada, equipo que se encuentra en descenso. A pesar de ello, el de Lérida ha dejado muestras de su fútbol que alegran a la afición un poco y hacen que se deleiten de buenos movimientos.

No solo su labor en el terreno de juego es una de las claves para su fichaje. La principal, sí. Pero también está la parte económica. Tras ajustar presupuestos y después de superar una situación al borde de la desaparición, Manolo Gaspar y el Málaga ven con buenos ojos su opción a compra. El precio: alrededor del medio millón de euros, según apunta SUR. Aunque todo hay que decir que en el supuesto caso de que el Mallorca, equipo que ha cedido al jugador, descienda de categoría podría cambiar la predisposición para hacer efectiva la operación.

Febas ha sido titular en los últimos cuatro encuentros y ha destacado notablemente por encima de sus compañeros. Dinamismo, creatividad y visión de juego son sus cualidades en el verde lo que llevamos visto hasta ahora. Es un futbolista diferente, que gambetea y mueve la pelota como pocos lo hacen. Se podría llegar a decir que se ha vuelto un fijo en el once de Natxo González.

El entrenador vasco lo conoce a la perfección desde su etapa en Zaragoza debido a que coincidieron allí. Por ello que el futbolista confíe en su juego después de comenzar con algunas dudas.

El jugador se siente a gusto en Málaga, donde ve una oportunidad mediática para afianzarse como un gran futbolista. De hecho, fue una de las condiciones que puso en su contrato al llegar cedido al club malagueño. "Me gustaría seguir (en el Málaga), pero me lo tengo que ganar", apuntó en una entrevista al medio malagueño hace unos meses. El jugador acaba contrato con el RCD Mallorca en junio de 2023 y sabe que no cuenta mucho a las órdenes de Luis García Plaza. En el equipo de las Islas Baleares pasó desapercibido en el primer tramo de la temporada al jugar apenas cuatro partidos en liga.

Ahora las cosas han cambiado para Febas, que espera poder continuar al año que viene en el Málaga, donde se resalta su fútbol de gran calidad.