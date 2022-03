Las opciones de Natxo para continuar en el banquillo del Málaga

El técnico vasco analiza su paso por el Málaga desde su llegada y la cláusula de su contrato, clave para su futuro

Natxo González lleva al frente del Málaga casi dos meses en los que no se ha visto del todo reflejado una situación que lleve al cambio de la zona en la que se encuentra sumergida y en peligro desde hace unos meses el equipo malagueño.

El técnico boquerón repasó en Deportes COPE Málaga varios aspectos sobre su futuro y la dinámica en el Málaga. "No estoy preocupado. Yo sé que es difícil convencer a la gente. Estaría preocupado si nos hubieran metido tres en Fuenlabrada. Se que es difícil apreciar y que la gente lo vea de otra forma", declaró el entrenador.

Algo destacable de su intervención fue que se confirmó lo que se esperaba en su llegada. Natxo cumplirá su contrato hasta el 30 de junio. Tan solo podrá continuar al frente del equipo malagueño en el caso de meter al Málaga entre los seis primeros, como estipula su cláusula de renovación. "Un entrenador nunca puede deshacer la maleta antes de tiempo. Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo, pero me imagino que dependerá como todo de los resultados. Soy el primer implicado y el que dedico toda mi energía del día para intentar hacerlo lo mejor posible. Para que el Málaga gane, porque de eso salimos beneficiados todos", dijo Natxo González.

Esto es algo que no se espera desde Málaga, debido a los resultados obtenidos durante esta temporada y sumado al calendario que tiene por delante el equipo. "Miras el calendario que hemos tenido hasta ahora y uno hace números. Cuando no salen esas cuentas que has previsto te entra el miedo. Es mejor no mirar el calendario, pensar en el siguiente partido y cuando crees que tienes un peor calendario es cuando salen los resultados", comentó Natxo.

En Málaga llevan tiempo sin sonreír mucho después de varios problemas también que no tienen mucho que ver con lo que ocurre dentro del terreno de juego. "Al final jugamos y competimos para la gente. Nadie más que nosotros estamos deseosos de poder ganar y dar una alegría a la gente. Muchas veces parece que somos de piedra y que nos da igual todo y no es así. Lo que están sufriendo estos chicos es una realidad", contó González.

"Tienes buena actitud, haces las cosas muy bien y no encuentras premio. Eso te genera frustración porque estás haciendo las cosas bien y no estás obteniendo resultados. Aunque estaría más preocupado si hubiéramos perdido 3-0 en Fuenlabrada", declaró el técnico.