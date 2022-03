El nuevo lío que podría terminar con Natxo González como entrenador del Málaga

Momentos de tensión en el entrenamiento previo al encuentro contra el Huesca

La situación del Málaga sobre el terreno de juego es cuanto menos preocupante. Los pésimos números de Natxo González desde su llegada al banquillo están llevando al equipo a coquetear de cerca con los puestos de descenso. Con un balance de cinco derrotas, tres empates y solo una victoria en los nueve encuentros disputados, el discurso y crédito se le agotan al técnico vitoriano.

Así lo manifestó la afición en las gradas durante el partido, y en redes sociales tras finalizar. Los dos últimos tropiezos ante rivales directos, sobre todo frente al Fuenlabrada en el Fernando Torres, fastidió mucho a una hinchada que ya clama contra el entrenador pidiendo su cese inmediato. La realidad es tensa e inquietante, más si nos atendemos al calendario del Málaga con Girona, Valladolid, Leganés y Eibar como próximos rivales.

Pero si ya es compleja de por sí la situación sobre el campo, también lo es en el vestuario blanquiazul. Como apunta Radio Marca Málaga, se vivieron momentos de tensión y roce verbal en la sesión de trabajo del pasado miércoles 23 de marzo. Según el medio mencionado, hubo reprimendas y reproches entre entrenador y algún jugador. Tanto que incluso estuvo cerca Natxo González de suspender el entrenamiento, todo ello a tres días vista del encuentro contra los oscenses con derrota final 0-2.

La relación entrenador-vestuario parece resquebrajarse en el peor momento de la temporada y con todo lo que hay en juego. Nada más y nada menos que permanecer en Segunda División o descender a Primera RFEF. Ya en su día, se rumoreó sobre la pasada relación de los jugadores con José Alberto López, destituido días después de la abultada derrota malaguista frente al Ibiza por 0-5 en La Rosaleda.

Natxo González, en la cuerda floja



El nuevo lío en el Málaga CF deja en la cuerda floja a Natxo González, ajusticiado y preguntado en rueda de prensa sobre su continuidad en el club: "Desde mi posición lo que voy a transmitir es optimismo, trabajo y buscar soluciones, para eso estamos. No es un día para mí feliz. No voy hablar de mi puesto de trabajo, no voy a responder jamás a esa pregunta se tomarán decisiones pero no pidas mi opinión a esta pregunta, no me la volváis a hacer, es la que toca, pero no".

De hecho, podría tener las horas contadas al frente del banquillo blanquiazul sino consiguiera puntuar la próxima jornada de liga contra el Girona en Montilivi. Incluso un empate también podría desencadenar el cese del entrenador por los malos resultados y, además, por la crispación con algunos futbolistas de la plantilla.