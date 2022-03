Dani Martín y su último tren hacia el Benito Villamarín

El gijonés podría regresar al once contra el Girona por primera vez en la era Natxo González

El último tren de Dani Martín con destino al Benito Villamarín pasa por Montilivi, estadio del Girona. Lugar donde el Málaga se juega alejarse del descenso o acercarse a solo tres puntos. Todo depende de si entra o no la pelota. La misma historia de cada semana. Pero también si la portería blanquiazul es capaz de no encajar durante el partido. No es tarea sencilla, pues solo se consiguió una vez desde que llegó al banquillo Natxo González.

El mismo que relegó a la suplencia a Dani Martín nada más aterrizar en la Costa del Sol. El vitoriano, que tuvo que alinear por obligación en su debut a Dani Barrio en Anduva ante las molestias del otro Dani, no ha contado ni una sola vez con el guardameta cedido por el Real Betis. Ya en rueda de prensa, cuando fue cuestionado por el debate latente entre los aficionados sobre quién debía ser el titular apuntó que ambos tendrían oportunidades durante la temporada.

A falta de nueve jornadas para el final de campeonato, Natxo González podría perder el puesto si no consigue puntuar contra el Girona. Un ultimátum procedente de la dirección deportiva a un entrenador que no ha conseguido encontrar la solución a los graves problemas del equipo boquerón. Precisamente, esa amenaza de despido llega después de una derrota marcada por el notable error de Dani Barrio.

El Huesca se adelantó en La Rosaleda después de que el asturiano cometiera un fallo de alevín al intentar blocar sin éxito un balón raso y sin potencia. El tanto encajado sentó como un jarro de agua fría a los jugadores blanquiazules, incapaces de reponerse del mazazo asestado antes de recibir el segundo y definitivo golpe a las aspiraciones malaguistas de puntuar. Criticado por parte de la afición, Barrio está en entredicho para el próximo encuentro.

Último tren para la titularidad de Dani Martín



Momento, quizás, para Dani Martín, que tendría de nuevo la oportunidad de conquistar la portería malacitana. La misma que se ganó con José Alberto López y que ni pudo luchar con Natxo González. Las urgencias por vencer y el encuentro contra el Girona como último comodín presentarían una revolución en el once del técnico. Ahí es donde se beneficiaría el propio Dani Martín, que sería uno de los grandes cambios del entrenador.

Quizás esta sería la oportunidad idónea para que el guardameta gijonés convenza a Natxo, y también al Real Betis, equipo de procedencia y donde tendrá que regresar cuando finalice su vinculación con el Málaga CF este próximo 30 de junio. Por ello, el partido contra el Girona sería el último tren de Dani Martín hacia el Benito Villamarín.