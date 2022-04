El exbético que no se alegrará de nada bueno que le pase al nuevo técnico del Málaga

Pablo Guede no ha dejado indiferente a algunos de los jugadores que ha tenido a su cargo, quienes no han dudado en criticarlo públicamente

El Málaga CF ha presentado este lunes a su nuevo entrenador, el argentino Pablo Guede, quien llega con el objetivo de reconducir la lastimosa imagen del conjunto blanquiazul a lo largo de esta segunda mitad de la temporada y ante el temor de que pudiera acabar perdiendo la categoría en estas últimas jornadas de la competición en Segunda división.

Guede, que será el tercer técnico que este curso se siente en el banquillo de La Rosaleda, tras José Alberto López y Natxo González, se caracteriza por ser un técnico aguerrido y con temperamento. Justo lo que buscaba el Málaga CF para frenar en seco con las malas sensaciones y los rumores de falta de compromiso e indisciplina por parte de la plantilla del primer equipo.

En definitiva, se trata de un técnico con carácter que afronta su reto de mayor envergadura en Europa, tras haber desarrollado el grueso de su carrera como entrenador en Sudamérica. Una forma de ser que, sin embargo, le ha granjeado ciertos enemigos a Guede en los vestuarios a lo largo de su carrera como entrenador, tal y como demuestran las hemerotecas.



"Guede no es buena persona", dijo el exbético Mark González

Entre sus principales enemigos, el exbético Mark González, quien coincidió con Guede en Colo Colo, donde no gozó de mucha continuidad. El extremo, ya retirado del fútbol, fue una petición expresa de Pablo Guede, quien en 2017 era director técnico del Cacique. Pese a ello, 'Speedy' González apenas disfrutó de continuidad con Guede como técnico, sumando tan sólo cuatro partidos.

La falta de minutos y las diferencias con el entrenador llevaron al internacional chileno a rescindir su contrato una vez finalizado el Torneo Clausura, al tiempo que dejó clara su opinión sobre Guede. "No es una buena persona. Es rencoroso y orgulloso. Lo mío fue una cosa demasiado notoria, fue muy drástico el cambio que tuvo", dijo Mark González durante una entrevista con Fox Sports, donde siguió argumentando sus desavenencias en el vestuario: "Al principio era conversar, tirar la talla, me saludaba, todo bien. Y de un día para otro, como si nada. Nos topábamos de frente y no nos podíamos ver. Si nos podíamos agarrar a combos, nos agarrábamos, pero por respeto al club no pasaba nada. Era muy desagradable el ambiente entre nosotros dos".

Un malestar que no quedó ahí y que este mismo año, cuando Guedes fue destituido del Necaxa mexicano meses atrás, recordó el propio Mark González en sus redes sociales, compartiendo en una historia de Instragam que finalmente el tiempo le había dado la razón, al tiempo que compartía una publicación en la que un periodista mexicano informaba que la destitución del ahora técnico del Málaga CF se debía, junto a los malos resultados, a sus "malas prácticas" dentro del club.

No fue el único que se refirió a algo así públicamente sobre Pablo Guede, sino que el exfutbolista Tito Villa, ahora comentarista televisivo en México, también dejó algún comentario similar en sus redes sociales: "Es hora de decirle adiós a este tipo de personajes".



"Pablo Guede es prepotente y agrandado; se lo comió el personaje"

También se quedó a gusto Gonzalo Fierro, quien fuera capitán de Colo Colo, al referirse a Pablo Guede en Las Últimas Noticias: "Nunca hubo química con él, así fue. Me dio lo mismo. El problema es que Guede, quien como DT era bueno porque trabajaba bien, era prepotente y agrandado. Se lo comió el personaje",