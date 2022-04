La brillante respuesta de Isco cuando le comparan con Pedri: "Que me quiten lo bailao"

A lo que volvió a contestar: "Y lo que me queda por bailar"

El ex del Málaga CF respondió en redes sociales a un seguidor que le comparaba con el actual '10' de España

Pedri González está de moda. El canario firmó un golazo descomunal al Sevilla FC que dio la vuelta al mundo. No es la primera vez que muestra su repertorio de virtudes. Ya calcó la acción del gol frente al Galatasaray en Europa League, y lo volvió a repetir contra los andaluces sentando a dos jugadores previamente al tanto. Por ello y por mucho más, el jugador de 19 años es hoy la ilusión de todo un país, en especial de los seguidores blaugranas.

Fue uno de estos aficionados quien provocó la reacción irónica de Isco Alarcón en redes sociales. El seguidor lanzó en Twitter el siguiente mensaje que desencadenó en un hilo para defender y apoyar al centrocampista malagueño. "Tenéis envidia porque no habéis tenido nunca un mediapunta español con tanto talento como Pedri", posteaba el seguidor azulgrana. A este mensaje respondía una cuenta madridista con un video de 2 minutos con las mejores acciones individuales -a cada cual mejor- de Isco Alarcón.

A este video, se sumaron más tweets hasta llegar a manos del propio jugador. Antes, Kike Tortosa, amigo y compañero de Isco Alarcón en su etapa en la cantera valencianista, mencionó al del Real Madrid con un "Qué poca memoria tiene el fútbol". Fue a partir de este mensaje cuando interactuó con el nacido en Arroyo de la Miel.

El estandarte y héroe de aquel Málaga que maravilló en Champions League, respondió con un "Que me quiten lo bailao", añadiendo a esto un emoticono con guiño. Minutos más tarde, Isco Alarcón volvió a postear otro mensaje citando a este último. "Y lo que me queda por bailar", decía el mediapunta, que siempre destacó, precisamente, por la calidad que hoy eleva al actual '10' de España al estrellato mundial.

Como no podía ser de otra manera, multitud de seguidores madridistas y malaguistas, no dudaron en alabar y piropear a un Isco Alarcón que no pasa por su mejor momento. Desaparecido en los esquemas de Carlo Ancelotti, el '22' podría estar ante sus últimos meses vistiendo la elástica blanca. El futuro está en el aire, pero lo que está claro es que todavía le queda mucho baile por delante. Equipos como el Sevilla FC estarían dispuestos a firmar a Isco la próxima campaña y recuperar su mejor versión, la misma que le sirvió para, por ejemplo, obtener el Golden Boy o levantar cuatro Champions League.