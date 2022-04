El cedido por el que Monchi intentó sacar algo de 'cash' en verano, José Alberto lo quiso firmar para el Málaga y que ahora volvería al Sevilla tras no triunfar en Gijón

El central es uno de los cuatro futbolistas del Sevilla FC que salió en préstamo el pasado verano

Juan Berrocal es uno de los cuatro jugadores de la disciplina del Sevilla FC que salieron cedidos el pasado verano, junto a Rony Lopes (Olympiakos), Pozo (UD Almería) y Luuk de Jong (FC Barcelona). Una nómina de futbolistas sevillistas a las que este pasado enero se le unieron otros dos, Idrissi (Cádiz CF) y Óscar Rodríguez (Getafe CF).

El canterano, tras cuajar una excelente temporada el pasado curso defendiendo los intereses del Mirandés con José Alberto López en el banquillo, volvió a Sevilla FC en busca de un sitio en los planes de Lopetegui que no consiguió. De hecho, fue el único integrante, junto a Amadou, que no inició la pretemporada con el Sevilla FC, a la espera de resolver su futuro.

Tras acumular 3.100 minutos en Segunda división con el Mirandés, sumando 38 encuentros en los que anotó dos goles, los planes del Sevilla FC y de Monchi eran los de sacar algo de dinero por su traspaso, al contar con el interés de muchos clubes de Segunda división y algún Primera durante el pasado mercado estival. Sin embargo, las peculiaridades del mercado, condicionado por la falta de liquidez como consecuencia de la pandemia hasta la llegada de los fondos CVC, impidieron cumplir del todo con los deseos de los sevillistas, que acabaron cediendo al zaguero al Sporting en una operación en la que también se fijó el precio de una futura venta si el conjunto asturiano acababa ejerciendo a final de este curso la opción de compra de la que dispone, ligeramente inferior al millón de euros.



Berrocal ha reconocido que José Alberto le comentó la opción de ir al Málaga CF

La propuesta sportinguista fue la que más convenció en ese momento al jugador, y al Sevilla FC, que también contaron con el interés de un Málaga CF en el que José Alberto quería volver a contar con los servicios del joven central jerezano (23 años) tras su excelente año en el Mirandés. "José Alberto me comentó la opción de ir a Málaga", llegó a reconocer públicamente el zaguero tras firmar por el Sporting de Gijón.

Con la temporada en su tramo final, ahora llega el momento en el que el Sporting debe decidir si afrontar, o no, la opción de compra que tiene sobre Juan Berrocal. Un futbolista que llegó a El Molinón para acabar convirtiéndose en un verdadero referente de la defensa y que, sin embargo, no ha conseguido del todo alcanzar dicho estatus, hasta el punto de que en la dirección deportiva de el Sporting se estén pensando si afrontar la opción, o no, tal y como informa El Comercio.

El rendimiento de Berrocal durante su curso como sportinguista no está siendo malo, pero tampoco ha dado el nivel esperado y hoy por hoy no es indiscutible. En total, 1.766' repartido en 25 partidos oficiales, cuatro de ellos en Copa del Rey.

El movimiento en su día, además, se correspondió a una estrategia con la que intentar sumar a un futbolista que se revalorizara y, a corto-medio plazo, poder sacar una plusvalía que este verano sería prácticamente imposible. Con el Sporting luchando por la permanencia, todo dependerá de qué rol acaba jugando con Martí en este tramo final, al que también llega lesionado tras una sobrecarga en los isquios sufrida ante el Burgos. Su valor de mercado, entienden, es incluso ligeramente inferior al casi millón de euros que Sporting y Sevilla FC pactaron, por lo que todo apunta a que Berrocal volverá a Nervión en verano para buscar un nuevo destino.

Antes de salir cedido al Sporting, el zaguero renovó por el Sevilla FC, restándole un año más de contrato. Su potencial salto a Primera, eso sí, se ha visto algo estancado a día de hoy con respecto al verano pasado.