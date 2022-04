El Málaga asegura que la viabilidad del club está garantizada

José María Muñoz, administrador judicial del club, abordó toda la actualidad del equipo y despejó las dudas en el aspecto deportivo y económico, así con algunos casos abiertos con ex futbolistas

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, dio una rueda de prensa ante los medios de comunicación locales para aclarar cómo está la actualidad del conjunto malaguista, la cual gira en torno a la mala situación deportiva del club, que corre peligro de descenso a Primera RFEF y que puede derivar en la inviabilidad de la entidad. Una posibilidad que ha querido esclarecer José María Muñoz, aunque admitió el difícil momento deportivo del Málaga CF.

"Están inmaculadas (las cuentas), se me saltan las lágrimas respecto a hace dos años. Desde que yo llego se han hecho más de 60 operaciones, el Málaga ha tenido un coste de 200.000 euros y ha ingresado 5 millones y en breve saldrá el límite salarial. Quiero aclarar además que el límite de este año no llega a 7 millones. Los 12 que salieron incluyen los tres pagos completos de CVC y lo no inscribible, que es todo lo que no tiene ficha", explicó el directivo que también aclaró que en caso de descenso el club podría subsistir.

Planificación del Málaga CF para la próxima temporada

Muñoz argumentó que aún no saben con cuánto presupuesto contará el equipo para la próxima temporada, contando con la inyección de CVC, y qué importe se destinará a tener buenos resultados deportivos. "No lo sabe ningún club. Estamos orientados por dónde podemos andar. Hay 12 jugadores con contrato sin contar a Kevin, Loren, Roberto, Andrés Caro... hay un límite anual del 15% de la cifra de negocio. No podemos hacerlo en una sola temporada, hay que hacerlo en tres. Es una decisión del club con la dirección deportiva, financiera y yo entre medias. Este año se destinará la mayor cantidad posible, pero no jugárnoslo todo a una carta. Con la llegada de CVC ya se había confeccionado parte de la plantilla y no podíamos cambiar la planificación".

El administrador concursal también explicó por qué se tiene dinero para fichar ahora en invierno. "Tuvimos un mercadeo el día 31 que era interesante, pero el representante nos bailó. Se ofreció a jugadores que estaban muy por encima en salario pero no mejores en calidad. Estábamos en la cueva y se decidió no fichar. No esperábamos la serie de lesiones que hemos tenido. El año pasado no hubo tantas lesiones ni tantos contratiempos".

Además abordó cómo están las negociaciones para llegar a un acuerdo con los dos entrenadores despedidos. "Con José Alberto se está tramitando el despido, no tenemos noticias oficiales todavía. Y con Natxo estamos intercambiando con su representante, pero en principio ya hay acuerdo".

El Málaga CF está pendiente de los casos de Cenk Gönen y Ontiveros

Por último, Muñoz habló sobre la problemática con Cenk Gönen y Javi Ontiveros. "De Cenk Gönen, lo que ocurrió fue que se utilizó una cuenta de correo que no es la que oficialmente tenemos ligada. La FIFA ya ha dicho que no va a responder y el Málaga no tiene razón en este caso. Nos vemos obligados a desembolsar ese dinero. Aproximadamente serán 800.000 euros lo de Gönen. Es otro caso al de Ontiveros, en el que no vamos a cobrar intereses porque el maravilloso acuerdo dejaba esos para el Villarreal. No hay noticias de momento".