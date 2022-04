Los millones de Ndiaye siguen sin llegar a Villarreal... y a Málaga

José María Muñoz, administrador judicial del equipo malagueño habló brevemente de la situación del pago por parte del Villarreal

El caso del canterano Ontiveros sigue aún en el aire sin obtener respuestas de nadie. José María Muñoz se dirigió ayer a los medios para tratar de varios temas que repercuten al club desde las oficinas. El directivo quiso repasar todas las operaciones que habían llevado a la continuación de un proyecto que se encontraba desmembrado hace dos años de cara a las cuentas administrativas.

Muy por encima habló de Ontiveros y la deuda con el Villarreal. "Un caso en el que no vamos a cobrar intereses porque el maravilloso acuerdo dejaba esos para el Villarreal. No hay noticias de momento", dijo el administrador. Ese "no hay noticias" ya se lleva escuchando durante varios meses tras el acuerdo con el Villarreal por el ingreso de 4 millones por el fichaje del jugador marbellí.

Se trataba de una operación a tres bandas, en la que se vio envuelto al equipo de la Costa del Sol. El Málaga CF debe recibir esa cantidad de dinero por parte del Villarreal. Sin embargo, lo acordado con el submarino amarillo es recibir cierta suma cuando se resuelva otra operación que afecta a Ndiaye, otro jugador con pasado malagueño.

El 'caso Ndiaye' y el de Javi Ontiveros van de la mano. El Al-Shabab de la Liga Saudí aún no ha pagado los otros cuatro millones que debe al Villarreal por Ndiaye, ex del Betis entre otros. La FIFA conoce el caso y le dio la razón al equipo de Roig. Aunque el club árabe no ha pagado aún su deuda, sigue trayendo jugadores al club, como en este mercado invernal en el que se ha hecho con tres incorporaciones. La amenaza de la FIFA estaba en dejar al Al-Shabab con tres temporadas sin fichar.

Al Málaga CF tan solo le queda presionar al Villarreal CF después de que hayan pasado ya seis meses desde que se diera un margen de pago a los árabes, además de un 5% de intereses por la demora. Todo apunta a que el acuerdo con el conjunto amarillo no servirá para que desde Málaga se den golpes de pecho por ello.

El club se encuentra inmerso en otros temas de movimientos en negociaciones como la de los despidos de José Alberto y el reciente de Natxo González. Al igual sucede con el caso del portero turco Cenk Gönen, al que se llegó a un acuerdo con él por la deuda que se le debía desde el club de Martiricos donde ya apuntó José María Muñoz que están "obligados a desembolsar ese dinero. Aproximadamente serán 800.000 euros".