El ex del Málaga que se puede subir a la Xavineta

Tras una larga carrera como jugador, Antonio Hidalgo está haciendo un gran trabajo como entrenador y lo quieren para el proyecto deportivo del FC Barcelona

El fútbol da muchas vueltas y jugadores y entrenadores nunca son conscientes de dónde van a acabar o qué les deparará en un futuro sus carreras profesionales, aunque algunos lo intuye, tal y como le pasa a Sergi Barjuán, actual entrenador del FC Barcelona B y miembro del Dream Team de Johan Cruyff, que tiene los días contados al frente del filial culé. Tanto es así, que según se informa desde tierras catalanas, el casting para ser el nuevo técnico del segundo equipo azulgrana ya ha comenzado y el que tiene ventaja es un viejo conocido de la afición del Málaga CF: Antonio Hidalgo.



Según informa el periodista Albert Rogé, del periódico Sport, del programa Onze de TV3 y especializado en información de la cantera del FC Barcelona, el que fuera centrocampista del conjunto de la Costa del Sol es el mejor colocado para conseguir el trabajo. A pesar de ello, no lo tendrá demasiado fácil, puesto que existen otros pretendientes que poseen un gran caché o que tienen mejores relaciones con la junta directiva que actualmente preside Joan Laporta como son Gabri García, canterano del FC Barcelona y actual técnico del Lleida Esportiu, o Rafael Márquez o Javier Mascherano, los cuales formaron parte de la época deportiva más gloriosa del conjunto culé que coincidió con la presidencia del propio Joan Laporta.





Antonio Hidalgo, un viejo conocido en el Málaga CF que ahora crece como entrenador

Antonio Hidalgo formó parte de la plantilla del Málaga CF durante tres temporadas. Se desempeñaba como centrocampista, llegando a disputar 83 partidos en los que anotó trece goles vistiendo la camiseta blanquiazul.