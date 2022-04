El Málaga, a pesar de la derrota, no suspende el examen frente al líder de LaLiga SmartBank

El resultado engaña a todo aquel que no vio el partido. El Málaga nunca le perdió la cara al partido pese a encontrarse con un hombre menos desde el minuto 30 y ver cómo el líder de la categoría remontaba posteriormente el encuentro. A pesar de no sumar, los de Pablo Guede se marcharon con la cabeza bien alta y con el reconocimiento de una afición que no paró de animar y apoyar a los suyos durante todo el choque.

Se adelantó el Málaga gracias a un golazo de Brandon Thomas. Con la expulsión de Escassi, el Eibar fue encontrándose más cómodo en La Rosaleda hasta que empató de penalti transformado por José Corpas. Ya en los minutos finales, un doblete de Fran Sol rubricaron tres puntos para los visitantes, que siguen a buen ritmo hacia el objetivo del ascenso.

Aunque el cuadro boquerón no pudo sumar ni un punto, la mayoría de los jugadores del Málaga no merecieron suspender en la nota final por la valentía, esfuerzo y compromiso de todo el que saltó al verde. De hecho, nunca antes en toda la campaña la hinchada blanquiazul abandonaba 'feliz' Martiricos tras una derrota. Eso habla muy bien de Guede y sus pupilos. A continuación, las notas de los jugadores del Málaga contra el Eibar:

Dani Martín (7): Nuevo partidazo del guardameta. Salvó al Málaga en varias ocasiones, aunque pudo hacer ante el 'acoso y derribo' del Eibar.

Víctor Gómez (8): Tiene nivel de Primera División. Lo demostró ante el líder de la categoría. Le puso en aprietos Yanis Rahmani, pero casi siempre salió victorioso el lateral.

Peybernes (4): La falta de contundencia del francés en un contrabalón con Yanis obligó a Escassi a cometer una falta que le costó la expulsión, de la que tiene un gran porcentaje de culpa el propio Peybernes.

Escassi (3): No midió bien en la entrada a Yanis Rahmani y le cazó siendo el último hombre. Expulsión clara a la media hora de juego.

Javi Jiménez (N.J.): Ya antes del partido no se sentía cómodo. Al poco de empezar, tuvo que ser sustituido por molestias en su pierna derecha. Vio la amarilla en el banquillo y se perderá por sanción el próximo encuentro.

Ramón (5): Partícipe en el primer gol del Málaga con un buen balón en largo, se vio superado en tareas defensivas cuando el Málaga se quedó con 10 jugadores. No estuvo cómodo sin balón. Sustituido en el descanso, también porque tenía amarilla.

Jozabed (5): Mismo caso que Ramón. Sufrió mucho teniendo que correr detrás de los centrocampistas rivales. El Eibar exigió y el sevillano se sacrificó en defensa, aunque superado.

Febas (4): Muy activo hasta la expulsión de Escassi. Cometió de manera involuntaria el penalti transformado por Corpas. Guede lo cambió al descanso en busca de piernas frescas.

Vadillo (7): Buen partido del extremo. Dinámico arriba y ofreciendo multitud de desmarques. Fue cambiado porque estaba exhausto.

Brandon Thomas (7): Era la gran novedad en el once, y lo aprovechó a los cinco minutos. Marcó un golazo tras un regate espectacular. Tras la expulsión se encontró muy solo en el ataque.

Antoñín (N.J.): Partió como delantero centro y tuvo cerca el gol gracias a un buen disparo. Fue el sacrificado por Guede tras la expulsión de Escassi.

Pablo Guede (7): Buen planteamiento inicial que pronto tuvo sus frutos. La expulsión de Escassi cambió por completo el partido. Aun así hizo cambios interesantes que mantuvieron con vida al equipo.

Cufré (6): Entró por Javi Jiménez cuando este cayó lesionado. Tuvo mucho trabajo con un Corpas incisivo y punzante.

Genaro (6): Difícil papeleta la que le tocó. Jugar como central y cubrir a Fernando Llorente. Hizo un notable trabajo ante un súper delantero.