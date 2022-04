Suficiente general para un equipo al que no le terminaron de salir las cosas en Gran Canaria

Segunda derrota del Málaga de Pablo Guede. No era fácil el rival ni el estadio. Era consciente Guede en la previa, y se reflejó el motivo en el terreno de juego. La lectura en el sistema de juego no funcionó. Rectificó con buen criterio al descanso, aunque ya el equipo iba por debajo en el marcador 1-0 y con la sensación de que podrían haber sido más.

El segundo de Jesé no agotó las opciones del Málaga, que se sintió muy vivo con la diana de Febas. Sin embargo, no pudieron sumar los blanquiazules cuando más lo necesitan. Todavía depende de sí mismo el equipo para lograr la permanencia. Separados por siete puntos, podrían ser cuatro si el Amorebieta obtiene los tres puntos en su duelo particular.

Tendrá que mejorar el cuadro de Guede y dar un paso hacia adelante. Aunque el rival era de altura, muchos de los jugadores pudieron dar más en cuanto al rendimiento mostrado en Gran Canaria. Hombres como Peybernes, Lombán o Antoñín no consiguen aprobar en otro examen importante. A continuación, las notas de los jugadores del Málaga frente a Las Palmas:

Dani Martín (6): No fue el salvador de otras jornadas. Pudo hacer más en el gol de Jesé, aunque nada en el de Viera.

Víctor Gómez (5): El catalán fue más carrilero que lateral en Gran Canaria. Con todo el carril para él, ofreció muchos desmarques a la espalda de su defensor y le dio criterio a las jugadas cuando tenía el balón. Pudo sacar un notable, pero la expulsión le baja nota.

Lombán (4): No estaba en plenas condiciones físicas. Se notaba. Los desmarques de Mujica a su espalda era un puñal para el central. Superado por el ataque enemigo.

Peybernes (3): El peor del equipo. Una vez más fue el más blando de la defensa. Con errores groseros con balón y blando al choque. Sustituido con acierto al descanso.

Cufré (5): No termina de ser seguro en defensa. Le falta la contundencia que le sobra a Javi Jiménez, y esto es vital para alguien que su cometido es defender.

Genaro (5): No fue pivote, sino tercer central. No está acostumbrado, se le ve en los movimientos y su disposición táctica. Su mal partido también es culpa de Guede.

Ramón (5): Cuando tocaba el balón lo agradecía incluso el aficionado medio. Claridad y eficacia en el pase. Desesperado cuando la defensa lanzaba en largo.

Jozabed (5): Tiene personalidad para ofrecerse y sacar el balón, pero no se le puede pedir que sea Escassi defendiendo. No lo es, por eso la defensa también sufrió mucho. De un fallo garrafal suyo en la salida derivó el segundo de Las Palmas.

Vadillo (7): El más activo, sin duda, en ataque. Con suma libertad de movimientos y creando peligro. Sin él pasaron pocas cosas.

Antoñín (4): Apagado y, a veces, desaparecido. Partía desde izquierdas, aunque caía por medio en el puesto de '9'.

Brandon Thomas (5): Intenso como de costumbre, pero sin éxito con balón. Le faltó acercarse más al área para tener más nota.

Pablo Guede (4): No acertó esta vez con el planteamiento. Rectificó al descanso dando entrada a Febas. Aun así su equipo no fue tan amenazante como en jornadas anteriores. Queda mucho trabajo por hacer.

Febas (7): Sorprendió mucho su ausencia en el once. Con el gol y lo que produjo en la segunda mitad, pocas veces más lo veremos salir desde el banquillo.