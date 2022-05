Los dos ex malaguistas que harán historia en Italia, pero que desean regresar a LaLiga

El AC Milan está a un partido de conseguir el Scudetto once años después

Dos ex malaguistas están a un partido de hacer historia en Italia. A falta de una jornada para el final de temporada, todavía está por decidir quién levantará el título liguero de la Serie A. El trofeo se quedará en la ciudad de Milán, aunque todavía está por ver si se decanta para el AC Milan o Inter de Milan.

Primer clasificado a dos puntos del segundo, el Milan depende de sí mismo para proclamarse campeón. Una gesta que se le resistía a los rossoneri desde hacía once años, es decir, desde la temporada 2011 cuando festejaron por última vez una liga. Presentes en el plantel hay dos ex malaguistas que serán leyendas, Brahim Díaz y Samu Castillejo.

Ambos jugadores no han tenido la participación deseada durante la campaña, sobre todo Samu Castillejo, de ahí su deseo por regresar a LaLiga. El extremo solo ha participado en cinco encuentros, uno de ellos como titular. Una cifra paupérrima para la calidad del jugador, que ha pasado un curso en el ostracismo futbolístico.

Como loco por volver a España, varias son las 'novias' que tiene el malagueño. El último en sonar entre los pretendientes es el Valencia. Ya lo hicieron antes, como apuntaban desde Italia, Betis, Espanyol y Sampdoria. No vería con malos ojos recalar en el conjunto 'ché', faltos de un extremo con desborde y pegada como es Samu Castillejo. Todavía, y con todo en juego, el ex malaguista no quiere distraerse del objetivo principal, conseguir el Scudetto.

Situación parecida tiene el otro ex malaguista en cuestión, Brahim Díaz. De más a menos durante la temporada, ha perdido influencia en el terreno de juego. Imprescindible en la ida del campeonato, fue decreciendo la confianza de Stefano Pioli en el joven atacante. Ausente en las dos últimas jornadas, parece que no será de la partida en el último y decisivo encuentro frente al Sassuolo.

A diferencia de Castillejo, Brahim cuenta con una temporada más cedido en el Milan, aunque, según apunta Gazzetta Dello Sport, los rossoneri aún no saben si cancelar el segundo año de cesión. Todo se decidirá una vez concluya la Serie A.

El futuro de ambos jugadores no tardará en resolverse. Más el de Samu Castillejo, que aunque tiene contrato hasta junio de 2023, desea cuanto antes salir del AC Milan. Aunque lo principal para ambos es obtener el Scudetto once años después y hacer historia en Italia.