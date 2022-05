Llegó respaldado por su experiencia, pero Guede no cuenta con él para la próxima temporada

Tiene contrato hasta 2023, aunque está ya en la rampa de salida

La temporada del Málaga ha sido nefasta, rozando el fracaso y próximo al descenso. Por eso ya se trabaja para planificar lo mejor posible la próxima plantilla. Para que no se vuelvan a cometer los mismo errores. Se esperan numerosas salidas del actual vestuario, también de hombres y nombres importantes que no terminaron de convencer durante este curso. Es el caso, entre otros, del francés Peybernes.

El central llegó a la Costa del Sol con un currículum envidiable. Con previo paso por Sporting de Gijón, Lugo, Almería y Zaragoza, la experiencia del jugador de 31 años más el conocimiento de la categoría sirvieron a Manolo Gaspar para apostar por él. Parecía segura, que no iba a fallar, pero la realidad fue bien contraria a las expectativas que había cuando aterrizó en el estadio de Martiricos.

Vinculado al Málaga CF hasta el próximo junio de 2023, la continuidad de Mathieu Peybernes en el equipo es una incógnita. De hecho parece que será uno de los primeros en salir a petición expresa de Guede. Según apuntan desde Diario AS, el argentino le habría comunicado al francés que no entra en sus planes de cara al próximo curso. Un mensaje que no esperaba Peybernes, aunque reconoce no haber estado a la altura.

Su deseo, el del jugador, es seguir ligado al Málaga, por afición, club y ciudad. Este último aspecto influenciado por su familia, enamorada de la Costa del Sol. No así para Pablo Guede, que desde que llegó al banquillo dejó ver con sus decisiones la inconformidad con la productividad del jugador en el terreno de juego. De hecho tuvo más oportunidad con el argentino ante las ausencias/bajas que había en su puesto.

De no ser por la baja de larga duración de Juande Rivas o la falta de competitividad en la posición de central, el francés habría jugado menos minutos de los disputados esta temporada. Por cuestión, simplemente, de meritocracia. Quiere hacer Manolo Gaspar una limpieza en la plantilla. Aprender de los errores para no cometer los mismos. Optar por hombres más que por nombres. El caso de Peybernes, gran ejemplo de ello.

Una apuesta segura, por experiencia y currículum, que terminó fracasando cuando la situación del equipo se agravó a partir de mediados de campaña. No hay tiempo que perder, y Peybernes ya sabe que Pablo Guede no cuenta con él pese a tener un año más de contrato. Podría ser el siguiente en salir.