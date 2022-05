El rey de los ascensos a Primera tiene acento malagueño: Almería, su última conquista

El paleño ya había ascendido anteriormente con Real Betis y Getafe

Cuentan los eruditos del mundo futbolístico que la Segunda División es de las categorías más complicadas de Europa. Por la semejanza de nivel y la escasa diferencia de puntos entre los clasificados. Véase, como prueba de ello, este curso 2021/2022 donde se decidió en la penúltima jornada el descenso, y en el última el Playoff de ascenso y los dos equipos que suben de manera directa a la máxima categoría del fútbol español.

Si competir en cualquier contexto es complejo, luchar por ascender lo es aún más. Para todos menos para un malagueño experto en subir de división. Es el caso de Francisco Portillo. El nacido en la localidad de El Palo puede presumir de tres ascensos a LaLiga Santander, el último con la camiseta de la Unión Deportiva Almería hace escasos días. Una gesta histórica y que solo unos pocos privilegiados cosechan.

Formado en las categorías inferiores del Málaga CF fue en su primer año lejos del club de Martiricos cuando consiguió esta proeza. Fue con el Real Betis la temporada 2014/2015 con Pepe Mel en el banquillo. Tuvo el centrocampista gran influencia en el objetivo, pues se erigió como la figura ideal y nexo de unión entre la medular y los atacantes del equipo, Rubén Castro, Renella y Jorge Molina.

No era el único ex blanquiazul en aquel equipo. Jugadores como N'Diaye, Xavi Torres, Pacheco, Molinero y el más reciente Álvaro Vadillo vestirían la camiseta del Málaga CF. A pesar de no registrar goles, el rendimiento de Francisco Portillo le permitió disfrutar la siguiente temporada de la Primera División antes de salir al Getafe.

Menos protagonista que el año del ascenso con el cuadro de Heliópolis, no tuvo excesiva participación en Primera. Decidió marcharse al cuadro azulón, donde volvería a vivir otro ascenso a la máxima categoría justo en su primer año. Llegar y besar el santo. Fichado para un proyecto ambicioso, Portillo fue fundamental para lograr el reto de subir a Primera en la campaña 2016/2017. Tal fue la temporada del malagueño que pronto se ganaría el cariño y respeto de la hinchada, donde tras la del ascenso cuatro temporadas más.

Fue el pasado verano cuando decidió bajar de categoría para reencontrarse con su mejor versión, subir al Almería y autoproclamarse rey de los ascensos a Primera División. Tras una temporada donde el malagueño ha sido clave en los esquemas de Rubí, logra de nuevo, y por tercera vez, un ascenso más. Un hito complicado para los mortales, pero fácil para Portillo, que regresará a la máxima categoría.

Cabe recordar que Francisco Portillo estuvo presente en el mejor Málaga de la historia, el de Champions League. De hecho, el paleño estaba sobre el terreno de juego aquella fatídica noche de Dortmund con escándalo arbitral incluido. Un jugador con un palmarés envidiable y que seguirá batiendo récords, esta vez con el Almería, su última conquista.