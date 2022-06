"Jodido. Es un Lopera"

El caso Ricardo Horta se ha convertido en uno de los temas de interés en Málaga por el porcentaje que podría llevarse el equipo en su fichaje

Ricardo Horta se ha salido esta temporada en el Sporting de Braga y por ello, ha despertado la atención de varios equipos portugueses. Por si fuera poco, marcó frente a España el gol de la igualada en el Benito Villamarín con la selección portuguesa. Un campo que conoce como su casa Manuel Ruíz de Lopera, al que se le ha comparado con el presidente del Braga.

La economía del Málaga depende un tanto de este futuro fichaje. El jugador quiere vestir los colores del Benfica. Sin embargo, su presidente, António Salvador tiene las negociaciones muy encarriladas con el Sporting de Portugal. Por su parte, el presidente portugués no quiere bajar de los 20 millones en los que ha tasado al jugador. El equipo lisboeta ha propuesto 12, por lo que Salvador ha hecho caso omiso a la propuesta.

El Málaga podría llevarse una cantidad cercana a la mitad de la cifra por la que será traspasado Ricardo Horta. Duda, director de La Academia del Málaga CF, ha hablado acerca de este hecho para 101 Televisión y de cómo era Ricardo Horta cuando vestía los colores del club de Martiricos: "Ya jugaba bien en su tiempo, tenía 20, 21 años me parece y jugó, pero aquí para la gente joven en ese tiempo no era fácil. Yo he visto a La Rosaleda pitándole, pero pitándole. Los tiempos que necesitaba el Málaga no eran los mismos que necesitaba Ricardo. Con años, creo que son siete en el Braga en los que la está reventando, lleva tiempo a un nivel muy alto".

El exjugador portugués del Málaga anduvo muy acertado al analizar el paso de Ricardo Horta por La Rosaleda. El menos afectado en este problema es el Málaga CF, pues el porcentaje por el futuro fichaje del jugador portugués lo va a seguir cobrando.

Duda definió al presidente del Braga de la mejor manera posible: "Jodido, con perdón. Es difícil. Es un Lopera. No es fácil para el Braga tomar esa decisión debido al contrato que tienen entre Sporting, Jorge Mendes y el Málaga. Y está el jugador deseando irse porque es del Benfica. El mejor posicionado es el Málaga, ni Mendes ni Braga".

Más de uno podría acordarse de aquel episodio entre Lopera y Joaquín y su fugaz fichaje por el Albacete Balompié. El del Puerto lo tenía hecho con el Valencia, sin embargo, en su contrato con el Betis había una cláusula en el que el presidente "podría obligarte a ir a un club o a otro", decía el capitán del Betis en una ocasión. El presidente por aquel entonces realizó todo el papeleo pertinente para que Joaquín vistiera los colores del Albacete. Al final todo quedó en una anécdota, pero hoy sirve de ejemplo para según qué caso. Y este lo es, por eso Duda no pudo definirlo de mejor manera.