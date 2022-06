La leyenda urbana dice que el Real Madrid no fichó a Marco Verratti por él y ahora el Málaga no paga ni medio millón por su traspaso.

El centrocampista catalán está pendiente de resolver su futuro deportivo después de que aseguren de que el equipo blanquiazul no ejecutará la opción de compra que tiene sobre él

El Málaga CF está preparando la próxima temporada con el objetivo de formar un equipo lo suficientemente competitivo para no pasar los apuros para obtener la salvación que ha tenido esta temporada, la cual ha sido traumática y sufrida en la que han pasado por el banquillo hasta tres entrenadores: José Alberto López, Natxo González y, por último, un Pablo Guede, que continuará la siguiente campaña, quien desea que Manolo Gaspar, el director deportivo malaguista le dé las mejores armas posibles para devolver o acercar, al menos, al Málaga CF a sus días de mayor gloria. Se avecina un verano movido, de muchos cambios en la plantilla, pero una de las primeras decisiones que tiene que tomar el Málaga CF es qué hacer con Aleix Febas, el cual está cedido por el RCD Mallorca.

El Málaga CF tiene una opción de compra por Aleix Febas, centrocampista procedente del RCD Mallorca, que estuvo cedido desde enero en el conjunto costasoleño. El precio asciende hasta los 350.000 euros, y la dirección deportiva malaguista ha estado pensándose continuamente si ejecutarla o no. Todo indica que ya hay una decisión o eso asegura Pablo Ortells, director deportivo de la escuadra bermellona, quien en los micrófonos de Deportes COPE Baleares, ha asegurado que el Málaga CF no esá por la labor de hacerse en propiedad con Aleix Febas: "En principio, el Málaga no ejecutará la opción de compra por Aleix Febas".

Con estas declaraciones no se cierra la puerta para que Aleix Febas vuelva al Málaga CF sino que se puede tratar de una estrategia de negociación, puesto que Febas acaba contrato con el RCD Mallorca en verano de 2023 y se juegan las bazas necesarias para abaratar un traspaso por un futbolista que no entra, de inicio, en los planes de la entidad balear. Porque la verdadera razón es que en el Málaga CF están contentos con Aleix Febas, quien en apenas media temporada jugó 19 partidos, en los que marcó dos goles y dio una asistencia en un total de 1.411 minutos.

A sus 26 años, Aleix Febas es un joven talento que está llegando a su madurez deportiva. Surgido de la cantera del Real Madrid, cuenta una leyenda urbana, o una información de El Confidencial, que eran tan altas las esperanzas que se tenían puestas en el talento de Aleix Febas que el Real Madrid descartó a Marco Verratti. El centrocampoista catalán también impresionó a Rafa Benítez durante la corta estancia del entrenador en el banquillo blanco, pero nunca llegó a la altura que se le proyectaba.

Salió rumbo al Real Zaragoza, luego jugó en el Albacete Balompié, y gracias a su crecimiento interesó a equipos como Getafe CF o Levante UD en 2019, decidiéndose finalmente por fichar por el RCD Mallorca durante aquel año. Sólo el primer año tuvo continuidad en Primera división, en Segunda, como bermellón también ya que hubo descenso, tuvo un rol más secundario y ahora en el Málaga CF ha recuperado la alegría y su juego, pero muy lejos de lo que se proyectaba cuando era canterano del Real Madrid.