Paulino de la Fuente no se marchará al Pumas de México

Desde México niegan interés del club por el jugador blanquiazul

La dirección deportiva del Málaga trabaja sin descanso en busca de crear una plantilla capaz, como mínimo exigible, de superar con creces lo realizado durante esta temporada. Veteranía, liderazgo y jugadores con compromiso es la primera fórmula de Manolo Gaspar.

Nombres como Manolo Reina o Juanfran Moreno serían los primeros en aterrizar a la Costa del Sol como nuevos jugadores del Málaga CF para el próximo curso. Esto en el apartado de llegadas, donde se cocina todo a fuego lento.

Con más celeridad trabaja el Málaga en las salidas, además de los obligados a marcharse por el cumplimiento de la cesión como los casos de Dani Martín, Febas, Vadillo, Sekou Gassama o Antoñín, entre otros. El último en despedirse fue Ismael Casas, que voló hacia Chipre para firmar por el AEK Larnaca.

No es el único jugador que está en la rampa de salida. Hace escasos días desde México apuntaban el nombre de Paulino de la Fuente como candidato del Pumas, equipo puntero de la Liga MX - Apertura. Pero todo se queda en un rumor sin veracidad ninguna.

Según apunta César Luis Merlo desde México, el dirigente Andrés Lillini no ha pedido en ningún momento la contratación de Paulino de la Fuente, por lo que el interés de Pumas en el atacante del Málaga no es real. Por lo tanto, no saldrá, al menos a México el extremo blanquiazul, que no ha rendido como se esperaba este curso, pero al que le resta una temporada más.