Discípulo aventajado de Maciá en el Betis, trabajó junto a Pellegrini en el Málaga; hoy lidera un ambicioso proyecto deportivo en Bélgica

El que fuera scout del Betis y el Málaga, hoy da forma al futuro Deinze de la 1B Pro League belga

"La verdad es que no me imaginaba siquiera vivir del fútbol cuando me apunté al curso de entrenador", reconocía meses atrás durante una entrevista un Adrián Espárraga que a sus 31 años lidera hoy día un ambicioso proyecto deportivo en Bélgica. El que fuera scout del Málaga CF y el Betis, entre otros, se ha convertido en el flamante director deportivo del KMSK Deinze de la Segunda división belga. Un club en manos de capital asiático que tiene en mente un exigente plan de expansión en el fútbol que no sólo pasa por ascender a la Jupiler League con el Deinze, sino que también está en conversaciones para hacerse con un club en la Campionship (Segunda división inglesa) y otro en el fútbol croata.

Un entramado deportivo que pasa por las manos de Espárraga, quien en 2009 comenzaría como analista en el modesto CD Alhaurino y que posteriormente comenzaría a formar parte de la secretaría técnica del Málaga CF en la 10/11, donde llegó a trabajar como analista para Manuel Pellegrini hasta que en 2013 empezó en la secretaría técnica de forma exclusiva. "Rafa Gil, entrenador del Málaga B en ese momento, me propuso formar parte de la secretaría técnica del Málaga realizando seguimiento de jugadores. Fue la primera toma de contacto con la secretaría técnica. Después estuve dos años y medio realizando funciones de análisis con Manuel Pellegrini, hasta que en 2013 empecé en la secretaría técnica de forma exclusiva. Y hasta hoy", recuerda Adrián Espárraga para As.



Antes de ir al Betis con Macià, Espárraga trabajó como analista de Pellegrini en el Málaga CF

Y de Málaga a Inglaterra, trabajando como scout para el Tottenham. Un estatus que le permitiría pasar a formar parte del organigrama de Eduardo Maciá en el Betis, con el que también iría luego al Leicester como scout. "Me gustaría hacer mención especial a Eduardo Macià, quien es la persona que a mi me ha permitido conocer, no solo la labor del scouting, sino cómo controlar otros aspectos que facilitan que un equipo alcance el éxito, como son la composición de una plantilla y un vestuario, la gestión del grupo desde un punto de vista externo€", apostilla el actual director deportivo del Deinze.

@aesparraga

Antes de dar el salto como director deportivo en Bélgica, Espárraga también probó fortuna en Francia, donde trabajó como scout para el Girondins de Burdeos. Ahora, como director de fútbol, lo ve todo de una manera diferente: "La verdad que cambia bastante según el rol. Cuando se trabaja de ojeador, la labor se centra casi de forma completa en el proceso de obtención de información con el fin de contrastarla y transformarla en conocimiento. Sin embargo, el trabajo del director deportivo es mucho más amplio. Trabajar la información del visionado es una mínima parte del trabajo. Entran en juego otros factores como la gestión del grupo, relaciones con agentes, evaluaciones de rendimiento...".

Nacho Miras, portero en la órbita del Málaga CF tras quedar libre y no renovar con la Balompédica Linense ha sido uno de sus primeros movimientos para encabezas su ambicioso proyecto en Bélgica.