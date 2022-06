Betis y Sevilla se unen para 'pescar' en la cantera del Málaga

Los equipos sevillanos siguen potenciando sus escalafones inferiores con fichajes de otros conjuntos de Andalucía

No sólo del fútbol profesional viven los equipos de fútbol, la cantera es el sustento de muchos de ellos y tanto en el Real Betis Balompié como en el Sevilla FC no descuidan sus escalafones inferiores a los cuales también refuerzan de cara a la próxima temporada, y para el futuro, con el objetivo de tener buenos equipos y, si es posible, encontrar unas perlas o unos diamantes en bruto que tengan la opción de llegar al primer equipo y ponerse a las órdenes, algún día, de Manuel Pellegrini o Julen Lopetegui. A falta de que fichen a alguien para Primera división, Real Betis Balompié y Sevilla FC se han aliado, o más bien ha sido cosa del destino y de la casualidad, para pescar, al unísono casi, en la cantera del Málaga CF, donde cada club han fichado a un nuevo futbolista.

El Real Betis Balompié ata a David Pérez

El Real Betis Balompié ha atado al portero juvenil David Pérez, al cual ha fichado del Málaga CF, el cual abandona después de cuatro años y con el que llegó a debutar con el segundo equipo juvenil en Liga Nacional, tal y como avanzó Málaga hoy.

David Pérez se mostró orgulloso de firmar por el Real Betis en sus redes sociales. "Muy orgulloso de poder firmar con este gran club y muy contento por mi primer contrato profesional. Quiero agradecer a mi familia por siempre estar apoyándome en las buenas y en las malas y a mi agencia y representante Óscar Pacheco por tener esa confianza en mí desde el primer día".

Además, el cancerbero se despidió del Málaga CF. "Toca despedirme de este gran club donde he pasado cuatro maravillosos años de mi carrera y quiero agradecer a mis compañeros y a mis entrenadores por todo lo que me han hecho crecer tanto en lo personal como en lo deportivo y a toda la gente que siempre me ha hecho sentir muy bien. He pasado por momentos buenos y malos. Es una etapa de mi vida que nunca olvidaré. Les deseo lo mejor Málaga, gracias por todo".

El Sevilla FC ficha a Joaquín Martínez

El Sevilla FC ha cerrado un acuerdo para integrarse en sus escalafones inferiores a Joaquín Martínez, alias Osito, tal y como él mismo se hace llamar en sus redes sociales. A sus 19 años, el delantero llega con la ilusión e asentarse en el Sevilla Atlético de Alejandro Acejo, tal y como avanza Ignacio Liaño en ABC. El joven realizará la pretemporada y después se tomará una decisión sobre su futuro deportivo, pudiéndose quedar en el filial o bajar al Sevilla C.

El chico firmará una vinculación contractual con el Sevilla FC hasta el verano de 2025. Joaquín Martínez es uno de los futbolistas por los que pase el plan de regeneración del filial sevillista, el cual competirá en Segunda RFEF la temporada que viene después de descender en el pasado curso futbolístico.