El consejero delegado del Mallorca: "La cesión de Kubo fue un parto"

El consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango, ha hecha públicas este martes las dificultades que tuvo que superar el club para lograr la cesión de japonés Takefusa Kubo hasta el 30 de junio de 2020.

"Fue un parto", resumió Molango en la rueda de prensa de presentación de los jugadores Aleix Febas y Aleksandar Trajkovski, procedente del Real Madrid y Palermo.

También estuvo presente el presidente del Mallorca, Andy Kohlberg.

"Lo conocíamos (a Kubo) desde el FC Barcelona y por las referencias que teníamos de personas cercanas a él. Éstas se han confirmado. Cuando hablas con él no parece un chico de 18 años. Tiene un nivel de madurez que no es propia de su edad. Se siente muy cómodo con la presión y me parece que hasta la pide", añadió.

Molango dio más detalles del acuerdo alcanzado con el Real Madrid para contar con Kubo.

"Cuando se dan circunstancias de intereses compartidos y el hecho de que la relación (entre el Madrid y el Mallorca) sean fluidas, ayuda mucho. Nosotros tenemos claro que cada uno defiende sus intereses y que nadie regala nada. El Madrid es un club bastante más importante que el nuestro y es lógico que a sus jugadores les cueste venir porque somos una realidad muy pequeña y acabamos de subir de Segunda B", ha indicado.

Según Molango el Mallorca es "un sitio ideal para que un chico (Kubo) pueda crecer y que nos gusta trabajar bien, cuidarlo, por eso estamos agradecidos al Madrid por la confianza que ha tenido en nuestro proyecto".

Con respecto a las supuestas diferencias de criterio en los fichajes con el entrenador del equipo, Vicente Moreno, el consejero delegado las rechazó de plano.

"Ese debate no existe. Vamos todos de la mano y cualquier decisión que se tome cuenta con el beneplácito del entrenador porque sabemos que los objetivos solo se consiguen con la máxima unidad", indicó. Molango también se refirió a los fichajes realizados -catorce- con el mercado todavía abierto y negó que hubiesen "problemas de fichas" para afrontar la temporada, "aunque no salga nadie", remarcó.

"El cierre del mercado lo afrontamos con total serenidad. Pueden haber más altas o bajas, no es un tema de urgencia. La mayoría de salidas han sido muy buenas para todos. Nosotros no hemos mandado a (Juan Diego Molina) 'Stoichkov' al Alcorcón pensando que se va; para nada. Y lo mismo con (Franco) Russo, (Sergio) Buenacasa, (Pablo) Valcárcel. Los mandamos siendo conscientes de que queremos que vuelvan", ha precisado Maheta Molango.