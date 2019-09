Simeone: ?Pudimos marcar más goles?

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado tras la victoria por 0-2 ante el Mallorca en el estadio Son Moix que su equipo "pudo marcar más goles", sobre todo, "en la primera parte".

"Pudimos ampliar el marcador en el primer tiempo, pero la verdad es que el Mallorca nos atacó en la segunda parte, jugó más en nuestro campo, aunque el equipo se defendió bien", ha explicado Simeone.



El técnico argentino también se refirió a la expulsión de Álvaro Morata por doble tarjeta amarilla en el minuto 77, lo que le impedirá jugar el sábado en el clásico ante el Real Madrid.



"No vi lo que pasó con Morata (se encaró con dos jugadores del Mallorca antes de abandonar el terreno de juego). No sé por qué reaccionó de esa manera, no puedo decir nada", ha señalado.



Simeone se confesó "contento" por los goles marcados por Diego Costa y Joao Félix "porque son jugadores de ataque y lo necesitaban".



"Un equipo nuevo como el nuestro, si tiene esa parte importante en la vida que es la humildad, el respeto al rival, hace que en el tiempo las cosas sean mejores. Además, cuando están bien Morata, Correa, Costa el equipo multiplica sus posibilidades de ganar, y no me olvido del talento de Joao Félix", subrayó antes de abandonar la sala de prensa.