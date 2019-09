El exbético Salva Sevilla llama "niño de papá" a Morata

Salva Sevilla siempre ha destacado por su profesionalidad, su caracter afable, su amabilidad y saber estar dentro y fuera del campo. Es raro verle perder los papeles en un terreno de juego y mucho menos envuelto en alguna polémica, como la que ha protagonizado en las últimas horas el jugador almeriense.

Y es que este miércoles visitó Son Moix el Atlético de Madrid para la disputa del partido de la sexta jornada de LaLiga. Era el primer 'grande' que volvía al estadio mallorquín tras el regreso a la máxima categoría del conjunto bermellón y como no podía ser de otra forma la expectación estaba por todo lo algo. El encuentro no defraudó y, además, no estuvo exento de polémica.

La expulsión de Álvaro Morata por doble amarilla en un corto espacio de tiempo y a 15 del final encendió aún más los ánimos del encuentro. El delantero rojiblanco, en una acción de juego con Xisco Campos, se quejó de un golpe en el tobillo, se encaró con su rival y después de que Hernández Hernández resolviera la acción con una amarilla para cada jugador, protestó la decisión primero con el colegiado canario y después se enfrentó a Salva Sevilla. En menos de un minuto, el delantero vio la segunda amonestación y dejó a su equipo con diez jugadores.

Pero lejos de calmarse, Morata se llevó el enfado fuera del terreno de juego y a la salida del estadio se encaró con un auxiliar del Mallorca, que le recriminaba su actitud. La respuesta de Morata fue "que diga Salva Sevilla lo que ha dicho". Estas declaraciones no tardaron en desatar todo tipo de especulaciones, llegándose a insinuar que el exjugador del Betis había tenido palabras 'feas' hacia su mujer y sus dos hijos.

Ante tales rumores, el jugador del Mallorca no ha dudado en usar las redes sociales para aclarar todo lo que sucedió, excusarse e intentar zanjar la polémica. "En 35 años que tengo, lo que pasó en el campo siempre se quedó ahí. Si se habla fuera del campo, lo que no podemos es contar mentiras para justificar errores. Mis palabras fueron "eres un niño de papá", como demuestra el vídeo que hay. Fue un error por mi parte y le pido disculpas. Lo que no voy a permitir es que digan que me metí con su mujer e hijos. A seguir con lo nuestro y centrados ya en el partido de Vitoria".

Morata no podrá jugar el derbi contra el Real Madrid del próximo fin de semana.