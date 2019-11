Kubo: ?Ha sido mi mejor partido con el Mallorca?

El japonés Takefusa Kubo ha afirmado tras la victoria ante el Villarreal por 3-1 en el estadio Son Moix, donde fue el gran protagonista al provocar un penalti y marcar un gol, que había jugado su "mejor partido con el Mallorca".

"Estoy muy contento con la victoria del equipo, que ha estado acompañada por mi gol. Nos vamos al parón de la Liga con un poco de alivio por sumar los tres puntos", ha señalado Kubo en rueda de prensa.

El extremo nipón, cedido por el Real Madrid, comentó la jugada del penalti que transformó el marfileño Lago Junior. "El balón se me fue algo largo, quise regatear, vi que un jugador venía hacia mí y hay contacto, suficiente para que (el árbitro) señale penalti", explicó.

Kubo, asimismo, admitió que ?a veces? siente la presión al jugar en Primera con 18 años.

"No soy el único joven de la Liga, pero a veces siento mucha presión, pero lo tengo que superar", indicó.

El futbolista japonés también se refirió al trabajo que él y sus compañeros están realizando en el Mallorca.

"Estamos en un buen nivel como equipo y a mí el gol me da la vida. Cuando me sustituyeron (min. 65) todos me felicitaron, pero sabía que quedaban veinte minutos y nadie se podría relajar", subrayó el mallorquinista.

Kubo ha sido titular esta temporada en los partidos ante el Atlético de Madrid en Son Moix -estrelló un disparo en los palos y fue el mejor- Deportivo Alavés en Mendizorroza, ambos sellados con derrotas (0-2 y 2-0), y este domingo frente al Villarreal.

Ante el Osasuna en Son Moix vio todo el partido desde el banquillo.

Debutó con el Mallorca y en Primera División en el campo del Mestalla ante el Valencia sustituyendo a Ante Budimir y hoy ha marcado su primer gol con la camiseta bermellona.