Salva Sevilla quiere "cambiar la dinámica" fuera ante el Betis

Salva Sevilla, actual centrocampista del RCD Mallorca y ex del Real Betis, ha admitido este miércoles que el viernes, en el campo del Betis, quieren "cambiar la dinámica" de diez derrotas y un empate en once partidos a domicilio.



"Es un partido especial" (por su pasado como jugador bético durante cuatro temporadas), pero nosotros necesitamos sumar y ganar porque llevamos una racha muy mala fuera", ha precisado Salva Sevilla.



"El margen de error es muy pequeño y hay que empezar a ganar (a domicilio)", añadió.



El Mallorca está empatado a 21 puntos con el Celta en el fondo de la tabla, pero ocupa un puesto de descenso por su peor coeficiente particular con los vigueses.



El veterano futbolista almeriense, de 35 años, también se refirió a las quejas del beticismo por las decisiones del VAR y espera que el colegiado que dirigirá el partido "arbitre bien".



"Los árbitros se equivocan, como todos; yo mismo me equivoqué la jornada pasada (en la victoria frente al Deportivo Alavés (1?0) en Son Moix) al fallar un penalti. Ojalá (Jesús Gil Manzano) no nos regale nada, pero tampoco nos quite nada", aseguró.



Con respecto a la falta máxima que erró, Salva Sevilla agradeció la reacción de los aficionados mallorquinistas, que corearon su nombre.



"Es de agradecer que tengan ese detalle conmigo y con el equipo también. Que en la situación en la que estamos no paren de animar, que estén con el equipo, que nos den ese apoyo que es fundamental en un momento tan difícil y eso no lo hacen todas las aficiones", precisó.



Salva Sevilla comentó en la rueda de prensa sobre el presunto interés el Valencia por el central eslovaco Martin Valjent, y aseguró que "se quedará hasta final de la temporada".



"Hemos hablado con Martin y dice que se queda", indicó. El jugador bermellón también destacó la calidad del Betis y auguró un partido complicado.



"Sabemos dónde vamos, es un rival muy difícil, con jugadores muy buenos, pero creo que es el momento de cambiar esta dinámica y sumar de a tres fuera", remarcó Salva Sevilla, titular indiscutible en las alineación del técnico Vicente Moreno.