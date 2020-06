Vicente Moreno: "A Madrid vamos a ganar, no tiramos el partido"

Palma, 23 jun (EFE).- El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, ha afirmado este martes que su equipo afrontará con "mucha ilusión el reto" de enfrentarse al líder de LaLiga: "A Madrid vamos ganar, no tiramos el partido", ha puntualizado.



"Es un reto apasionante enfrentarse al Real Madrid y vamos con toda la ilusión del mundo", ha declarado Moreno en rueda de prensa por videoconferencia.



"Siempre es un rival difícil en cualquier escenario y circunstancia. Siempre están bien. Estamos hablando de los mejores jugadores y técnicos del mundo. Es un reto enfrentarte a ellos y con esa idea afrontamos el partido", ha señalado el entrenador valenciano.



El Mallorca solo ha sumado un punto de nueve en juego en los tres encuentros disputados tras la interrupción del campeonato por el coronavirus.



Moreno ha admitido que el equipo había acusado la victoria que se escapó (1-1) la pasada jornada en el minuto 86 ante el Leganés en el Visit Mallorca Estadi, pero insistió en que ese encuentro "y los demás ya son agua pasada".



"El otro día es cierto que no hicimos un gran partido, pero entre haber ganado y no hacerlo hace que la lectura sea una u otra. Ahora necesitamos ganar y haciendo un buen partido en Madrid tendremos más o menos opciones de poder conseguir algo importante allí", ha indicado.



El técnico valenciano ha recordado que "siempre es difícil ganar al Madrid", no solo para el Mallorca, "sino para cualquier equipo" del mundo".



"Lo vamos a intentar, intentaremos hacer todo lo que hemos preparado y a partir de ahí tendremos nuestras opciones", ha precisado.



Con respecto a jugar sin publico en un estadio como el Alfredo Di Stéfano, en circunstancias muy distintas a hacerlo en el Santiago Bernabéu, Moreno es contundente: "Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, y lo son con o sin público en las gradas, en la Ciudad Deportiva o en el Bernabeú".



"Cuando uno es bueno es bueno en todas las circunstancias. Vamos a jugar contra un equipo que en muy poquitos años ha ganado 4 champions league. Por ello no me sorprende en absoluto el buen rendimiento que están teniendo. Estamos hablando de jugadores espectaculares, son buenos en cualquier escenario, y así y todo han sido muy criticados, como Benzema, al que si uno ve lo hace todo bien. O Zidane, que ha ganado tres champions league de forma consecutiva", ha señalado Moreno.



El técnico bermellón también comentó el escaso margen de tiempo que tendrá su equipo para preparar el partido en Bilbao, en el segundo desplazamiento consecutivo en menos de 72 horas, y la queja del Madrid por los horarios fijados.



"No soy quién para opinar de los demás. El Madrid es un equipo señor siempre, en todas sus formas de actuar. Si ellos consideran que tienen que hacer una queja me parece estupendo. Para LaLiga es muy complicado organizar los horarios , pero desgraciadamente siempre hay alguno más perjudicado, y nosotros estamos ahí, es una evidencia, y me imagino que todo se compensará a final de la temporada", ha destacado.



Moreno, finalmente, ha rechazado de plano la opción de haber forzado ante el Leganés la quinta amarilla del central Martin Valjent o el meta Manolo Reina para que estuvieran disponibles en Bilbao o en el choque decisivo en Palma frente al Celta.



"No es legal (forzar una tarjeta), lo que no quiere decir que no se pueda hacer. Y si no les sacan tarjetas en lo que queda de temporada ?.. por qué tenemos que regalar un jugador?", se ha preguntado el técnico.



Y ha añadido: "Hablar de forzar tarjetas quiere decir que no se confía en lo que podemos hacer ante el Madrid. Nosotros vamos a Madrid con todo lo que tenemos, con toda la ilusión del mundo y nos vamos a dejar hasta la última gota para intentar ganar".