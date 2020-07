Simeone: "Confiamos en la calidad y el talento de Joao"

Madrid, 3 jul (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este viernes en la confianza que tiene en Joao Félix, al que sustituyó en el minuto 54 contra el Mallorca, pero remarcó que no se detiene en las individualidades y aseguró que "trabaja para buscar lo mejor que necesite el equipo para ganar".

"Nosotros confiamos absolutamente en su calidad, en su talento, en su forma de jugar y necesitamos que se reproduzca en el campo. Si hay una cosa que siempre buscamos es el objetivo que necesita el equipo y consecuentemente el club. No nos detenemos solo en las individualidades. Si nos detuviéramos solo en las individualidades seria peligroso y no correcto en consecuencia de lo que tenemos", advirtió en la rueda de prensa telemática en el Wanda Metropolitano.

"Entiendo que Joao empezó bien con Osasuna, tuvo buenos partidos los que ha jugado en casa, en Barcelona entró bien y hoy no estuvo tan fino en su juego y entendía que el equipo necesitaba otras características como Vitolo, que nos dio mucho, que jugó muy bien y que trabajó para lo que necesitaba el equipo", abundó.

"Siempre trato de transmitirle a los jóvenes, a los de mediana edad o a los grandes que vienen al Atlético de Madrid que llegan a un equipo competitivo y que tiene que ganar. Y acá se trabaja para buscar lo mejor que necesite el equipo para ganar. No tenemos compromiso con nadie", insistió el técnico.

En la rueda de prensa abordó más nombres propios, por ejemplo Yannick Carrasco, cuya cesión termina al final de este curso y el club tiene una opción de compra: "Las cosas se ven por sí solas. El crecimiento que ha tenido Carrasco desde que hemos vuelto con el Athletic fue de menor a mayor y va creciendo partido a partido. Es vertical, incisivo, tiene gol, tiene una velocidad de conducción muy buena y desde el otro lado nos pasó lo mismo con Marcos Llorente".

"Juega afuera y entiende lo que hay que hacer, porque si empiezas a sufrir por los costados o no sostienes en la segunda punta con el trabajo o de delantero es difícil", declaró Simeone, quien igualmente habló del uruguayo José María Giménez, de nuevo afianzado como titular en el centro de la defensa del equipo rojiblanco.

"Cada vez que estuvo a disposición siempre fue más de titular que esperando la oportunidad para entrar en los dos últimos años. Después ha tenido alguna lesión que lo ha apartado algún tiempo y entró Felipe, que respondió muy bien. Volvió José, está en un momento muy bueno, tiene buen pie, juego aéreo, tiene personalidad, es líder en nuestra defensa, con Savic, Felipe y Hermoso y eso nos hace tener una defensa que nos da seguridad", declaró.

El Atlético se impuso este viernes por 3-0 al Mallorca. "En principio nos encontramos un equipo que atacaba muy bien, que tenía cierto peligro en acciones sobre todo por el lado derecho y mostraba que su progresión ofensiva estaba bien. También se veía que cuando nosotros buscábamos velocidad por la banda podíamos hacer daño. Vino el penal y a partir de ahí la jugada muy buena de Marcos Llorente definida por Morata", repasó.

"El partido no sé si es para un 2-0 al descanso, pero sí estaba competido. El Mallorca siguió jugando todo el partido buscando el mismo camino que inició el partido y nosotros por momentos sufriendo y por momentos mejorando a los 15 o 20 minutos. Me quedo con la satisfacción que el equipo vuelve a rotar, volvemos a tener la gente involucrada y volvemos a tener a los futbolistas de la mejor manera. Si no hubiéramos rotado, hubiese sido casi imposible", dijo.

Simeone no mira más allá de este tramo final de la Liga: "No pienso absolutamente en la Champions todavía. Quedan cuatro partidos muy importantes con equipos que van a competir hasta el final, para llegar a los lugares importantes que te dan la Champions o la Liga Europa. Y competiremos como lo hacemos siempre".