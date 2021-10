Luis García: "Las lesiones de Take y Raillo van para más tiempo"

Palma, 13 oct (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, anunció este miércoles en el transcurso de un acto institucional, que las lesiones del central Antonio Raillo y del extremo Take Kubo "van para más tiempo" y descartó que el español y el japonés puedan reaparecer en los próximos partidos ante la Real Sociedad y Valencia.



"Estoy esperando que (los servicios médicos) me digan cosas", dijo García Plaza en la rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de uno de los patrocinadores del club y en la que también participaron los directores financiero y deportivo del Mallorca Alfonso Díaz y Pablo Ortells, respectivamente.



"Todo va más lento de lo que pensábamos y hay que esperar. Aleksandar (Sedlar) va en camino de recuperarse y es posible que esté la semana que viene, pero Raillo y Take tienen para más tiempo". precisó.



El técnico mallorquinista también se refirió a los internacionales de la plantilla que se han concentrado con sus respectivas selecciones y no han participado en los entrenamientos de los últimos días con vistas a la visita del sábado al estadio de Anoeta.



"No los he visto. Esta tarde llegan Fer (Niño) y Lago (Junior) y mañana lo hará Babá, también espero a Dominik (Greif) y Hoppe (Matthew). Como todos los equipos, esta semana no hemos podido trabajar con los internacionales", señaló García Plaza.



Los directivos Díaz y Ortells, por su parte, coincidieron en calificar de "muy positivo a todos los niveles" el balance del equipo en estas ocho primeras jornadas de LaLiga.



"Cada vez somos más estables, aunque en el campo hemos ido subiendo y bajando; ojalá la buena dirección del club se alinee con los resultados", dijo Díaz, quién confirmó que el 15 por ciento de los abonados (más de 14.000) no acuden al estadio para ver al equipo.



Ortells, asimismo, destacó que si el equipo "sigue así" (el Mallorca esta en la zona media de la tabla con 11 puntos) "seguro que" tendrán "más victorias que derrotas".