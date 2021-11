García Plaza: "El Elche, arriba, tiene un poder muy grande"

Palma, 5 nov (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, ha destacado este viernes la faceta ofensiva del Elche, próximo rival de su equipo en Son Moix: "Arriba tiene un poder muy grande", enfatizó.



"(El Elche) tiene delanteros de primer nivel. Si coge la onda le puede hacer un traje a cualquiera porque de la nada te saca un gol; tiene mucha pegada y va a exigir lo mejor de nosotros", aseguró García Plaza



El técnico madrileño ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión la pasada jornada ante el Cádiz; no se sentará en el banquillo (lo sustituirá su segundo Pedro Rostoll) el domingo en la visita del conjunto franjiverde, ni tampoco lo hará la próxima jornada frente al Rayo Vallecano.



"Dije a mi ayudante 'no me pitan ni una', como reconoció el árbitro (Pizarro Gómez) en el acta, y hay que aceptarlo. Recibir una tarjeta roja por ello fue una sorpresa, ya que con ese baremo muchos entrenadores serán expulsados. Es una pena que no pueda estar en esos dos partidos, pero no hay que darle más vueltas. Yo intento colaborar siempre con los árbitros", explicó García Plaza.



Con respecto a las decisiones de Pizarro Gómez en el empate (1-1) en el Nuevo Mirandilla, y en especial, la anulación de la tarjeta roja al jugador local Iza Carcelén por una dura entrada a Dani Rodríguez, el preparador de los bermellones dijo que iba a "respaldar" la pañolada en el minuto 12 anunciada por la afición en la visita del Elche.



El colegiado dejó sin efecto la expulsión de Iza después de que el VAR sancionara una falta previa del mallorquinista Baba.



"Dani ha estado estos días entre algodones porque la entrada fue muy dura y le pudo hacer mucho daño. Todo lo que haga mi afición yo lo respaldo. Nos están ayudando mucho, y en cuanto a los árbitros, soportan mucha presión y me pongo en su piel cuando tienen que tomar una decisión con 40 tíos esperando a ver qué decide. Es la profesión más criticada del mundo y se pueden equivocar, como todo el mundo", analizó García Plaza.



También se refirió a los seis puntos perdidos por su equipo entre los minutos 89 y 97 en cuatro partidos, el último de ellos, el pasado domingo con el empate (1-1) ante el Cádiz marcado de penalti por Álvaro Negredo en el Nuevo Mirandilla (min. 92).



"Es verdad de que podríamos tener más puntos, pero hay que valorar lo que estamos haciendo y que lo sucedido sea un reto para que no vuelva a pasar más. Ese es el reto que nos hemos propuesto. El equipo dará un paso adelante cuando lleguen esos minutos, y como es un reto, lo tenemos que afrontar", precisó Luis García Plaza.