El Real Mallorca vuelve a Primera y paga deudas históricas

Palma, 30 dic (EFE).- El Real Mallorca despide un año 2021 memorable tras conquistar el regreso a Primera, saldar una deuda histórica con sus acreedores y llegar al término de la primera vuelta de LaLiga, la que finalizará el domingo recibiendo al FC Barcelona, sin haber ocupado plaza de descenso en ninguna de las 18 jornadas disputadas.

Casi todas han sido alegrías en la centenaria entidad mallorquinista durante los doce meses: recuperó un sitio entre los 'grandes' con la puntuación más alta jamás alcanzada (82 puntos), pagó 25 millones de euros que debía a sus acreedores, entre ellos Hacienda, y con Luis García Plaza en el banquillo ha puesto en liza una plantilla competitiva con la "conexión asiática" (el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang-in Lee) como principal exponente.

La única nota negativa en el resumen anual de los bermellones, cuyas consecuencias son imprevisibles para el futuro de la entidad, es la investigación por racismo y misoginia que la NBA inició en noviembre contra su propietario, el estadounidense Robert Sarver, dueño también de los Phoenixs Suns.

ASCENSO POR LA PUERTA GRANDE

El Mallorca cerró el ascenso a Primera tras una temporada excepcional en la que batió su registro histórico de puntos al sumar 82 -los mismos que el campeón, el Espanyol- en 42 jornadas.

Luis García relevó en el banquillo a Vicente Moreno y mantuvo el bloque de futbolistas de los ascensos consecutivos de Segunda B a Primera.

Se fueron el croata Ante Budimir, el colombiano "Cucho" Hernández, el nipón Take Kubo (al que ha recuperado esta temporada) y el juvenil argentino-mexicano Luka Romero, la perla de la cantera mallorquinista que el club no pudo retener (fichó por la Lazio).

Pero pese a ello, el técnico madrileño logró crear un once competitivo, capaz de firmar el regreso a Primera tres jornadas antes de que concluyera el campeonato.

SIN APUROS EN PRIMERA

El equipo bermellón ha firmado una primera vuelta irregular en LaLiga, aunque sin sobresaltos en la clasificación. Pareció un equipo pequeño en las derrotas ante el Real Madrid (6-1), Rayo Vallecano (3-1) y Granada (4-1), pero uno grande al derrotar (1-2) al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

También dio una buena imagen en San Sebastián, pese a perder (1-0) ante la Real Sociedad en el tiempo de descuento, y en el empate (2-2) en Mestalla frente al Valencia.

Llega al ecuador de LaLiga con 20 puntos, a cinco del descenso, ventaja que podría reducirse si pierde ante el Barça en Son Moix y alguno de sus rivales directos (Getafe, Elche, Alavés) vencen en sus respectivos compromisos.

De 18 partidos disputados en la Liga Santander, los bermellones han ganado 4, empatado 8 y perdido 6, con 17 goles a favor y 27 en contra.

Sus estrellas sobre el césped son Kubo y Kang-in Lee, que no solo marcan las diferencias con goles y abriendo espacios en las defensas rivales, sino que también son decisivos en la expansión internacional del club.

El Mallorca es uno de los equipos más vistos por televidentes de Japón y Corea del Sur y, fruto de esa atención mediática, ha cerrado importantes acuerdos comerciales con empresas de ambos países asiáticos.

FIN A UNA DEUDA HISTÓRICA

El club balear anunció el pasado mes de agosto que había puesto fin a una deuda histórica con la Agencia Tributaria que arrastraba desde hace más de una década y cuyo calendario de pagos se estableció en el concurso de acreedores declarado el 8 de junio de 2010.

Los accionistas del Mallorca informaron que habían inyectado en la entidad 43 millones de euros desde que su llegada a la isla en enero de 2016.

De esa cantidad, 25 millones se han destinado a la deuda del concurso de acreedores -zanjada en 2017- y a Hacienda.

"La actual propiedad del club ha querido así liquidar la deuda con el erario público tras años de arduo trabajo económico y planificación financiera en un marco de restricciones que comprometían el futuro de la SAD balear", señaló el Mallorca en su momento.

LA INVESTIGACIÓN A SARVER

El Mallorca ha guardado un escrupuloso silencio sobre la investigación abierta por la NBA sobre la conducta de su propietario Robert Sarver tras la publicación en el medio de comunicación estadounidense ESPN de entrevistas a 70 empleados de los Phoenix Suns.

La noticia se conoció el pasado mes de noviembre y, desde entonces, el club espera el resultado de las pesquisas que se están realizando sobre presuntas conductas misóginas y racistas de Sarver.

El financiero de Tucson (Arizona) ha sido clave en el resurgir del Mallorca, un club que estaba en situación de insolvencia económica cuando en 2016 se hizo cargo de la entidad con una inversión inicial de 20 millones de euros, cantidad que ha aumentado hasta los 50 millones en los últimos cinco años.

El presidente del Mallorca y vicepresidente de los Phoenix Suns, Andy Kohlberg, defendió a Sarver en un comunicado que hizo público en la cuenta de Twitter del equipo de baloncesto.

"He mantenido relaciones comerciales con Sarver desde hace 17 años y desde entonces he asistido a numerosas reuniones y partidos de la NBA con él y nunca he detectado ese tipo de comportamientos por los que ahora se encuentra bajo sospecha", escribió Kohlberg.