Vizcaíno pide de nuevo a Rubiales que "arregle el VAR" tras el penalti polémico

Cádiz, 5 feb (EFE).- El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, reclamó este sábado por segunda vez al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que "arregle el tema del VAR", "por favor", le instó en un comunicado, después de la derrota de su equipo en Mallorca (2-1) por un penalti que ha levantado polémica.

El Cádiz cayó ante un rival directo por la permanencia, tras remontar el equipo bermellón el gol de Rubén Alcaraz con sendos penaltis: el primero, tras un agarrón de Iván Alejo a Brian Oliván; y el segundo, revisado en la pantalla a pie de campo por Carlos del Cerro Grande a instancias del VAR, por un choque en el área entre el meta cadista Jeremías Ledesma y el delantero local Ángel Rodríguez.

Tras la derrota, que sitúa a los gaditanos a cinco puntos de la permanencia, Vizcaíno indicó en una carta dirigida a Rubiales que siente "vergüenza" e "indignación", y le invita a de nuevo a "arreglar el tema del VAR, de manera urgente, para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite", pues "con este tipo de decisiones volvemos cuarenta años atrás".

"Este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser fútbol. Que la intervención de la tecnología lo sería sólo para los casos, como se ha pregonado, en los cuales ayudara a no cometer errores flagrantes. Pues hoy, Luis, hemos vuelto a las andadas. Y se ha hecho con el Cádiz Club de Fútbol, otra vez", lamentó.

El mandatario cadista le recuerda, además, que no quiere puntos que no le "correspondan" y añade: "sólo quiero que se respete a una entidad centenaria, donde su humilde y orgullosísima afición y sus técnicos y jugadores, se merecen un respeto que en estos momentos creemos que no se produce por parte de la RFEF".

También le reitera que el Cádiz se está jugando "mucho" y que les "ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí", por lo que sólo quieren "justicia y un criterio igual para todos". "Creo que estas son las guerras que hay que ganar, las guerras que hacen crecer al fútbol", concluye Vizcaíno en su carta.

Hace justo un año, el presidente del Cádiz ya manifestó en una misiva a Rubiales que él, como máximo dirigente del fútbol español, era el "responsable de que se revierta esta situación", tras caer el equipo gaditano la pasada temporada ante la Real Sociedad por 4-1 en San Sebastián.