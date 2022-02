García Plaza: "Tenemos que dejarnos el alma ante el Athletic"

Palma, 13 feb (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, ha afirmado que una victoria este lunes ante el Athletic Club en Son Moix es "muy importante" para aumentar la ventaja sobre los equipos de la zona del descenso, y ha animado a sus jugadores a "dejarse el alma" ante los rojiblancos de Marcelino García Toral.

"Tenemos que dar el golpe, morir por ello; el Athletic nos va a exigir una concentración máxima, es un rival difícil de batir porque nunca le pierde la cara al partido y te obliga siempre", ha asegurado García Plaza en la rueda de prensa previa a la visita de los "leones" a Palma.

El Mallorca puede encadenar su segundo triunfo consecutivo en casa por primera vez esta temporada.

"Tenemos que morir por ello. Estamos en una situación importante tras la racha de cuatro derrotas consecutivas (Granada, FC Barcelona, Levante y Villarreal), algo que nunca me había ocurrido como entrenador. Necesitamos más que nunca a nuestros aficionados, aunque sé que el horario del partido (21.00 horas de un día laborable) no invita a acudir al estadio, pero pido que vengan todos los que puedan porque ese apoyo es fundamental para nosotros", ha insistido.

El entrenador madrileño también se ha referido a los próximos partidos y ha recordado que se enfrentarán "al Athletic, Betis y Valencia, tres equipos semifinalistas de la Copa del Rey".

"Son rivales de gran nivel, pero el equipo está con ganas. Es importante, también, recuperar la solidez defensiva para llegar vivos (a los minutos finales). Arriba siempre generamos situaciones de gol y dejar la portería a cero es un paso importante", ha valorado.

García Plaza, finalmente, dedicó varios minutos de la rueda de prensa a comentar el polémico segundo penalti -transformado por Vedat Muriqi- que dio la victoria a su equipo (2-1) ante el Cádiz la pasada jornada.

En esa jugada, el meta argentino del conjunto cadista Jeremías Ledesma impactó con su rodilla en la cara de Ángel Rodríguez cuando saltaba por un balón aéreo. A raíz de esa acción el delantero bermellón pasó la noche en un hospital.

El técnico bermellón enumeró las veces que su equipo ha sido perjudicado en otros partidos y deploró que "no se trate de la misma manera" esas acciones polémicas.

"Me ha sorprendido (el revuelo) que se ha montado. Parece que con ese penalti nos regalaron la victoria y no es así. Antes, hubo un empujón a Ángel y cuando nos pasa algo a favor como si nada hubiese ocurrido. No nos quejamos, pero tampoco queremos ser los gilipollas de la categoría", remarcó Luis García Plaza.