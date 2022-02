El Mallorca defiende unos puntos clave ante un Athletic temible

Palma/Bilbao, 13 feb (EFE).- El Mallorca intentará este lunes enlazar su segunda victoria consecutiva por primera vez esta temporada ante el Athletic Club tras derrotar (2-1) al Cádiz la jornada anterior en Son Moix.

La visita del temible equipo de Marcelino García Toral, que en doce salidas solo ha perdido en una - ante el Real Madrid- ha puesto en guardia a un Mallorca obligado a seguir sumando puntos para alejarse de los puestos del descenso.

En Palma la trayectoria del club balear ha sido muy irregular, con tres victorias, dos derrotas y seis empates; en once partidos jugados en casa y 36 puntos en juego, el Mallorca solo ha sumado 15.

Ante un adversario que es el segundo mejor visitante de LaLiga y semifinalista de la Copa del Rey tras eliminar, entre otros, al Barcelona y al Real Madrid, los bermellones saben que tendrán que ofrecer su mejor versión.

Luis García Plaza tendrá a su disposición a toda la plantilla, con excepción del portero eslovaco Dominik Greif y el mediocampista ghanés Idrissu Baba, lesionados, y el delantero senegalés Amath Ndiayé, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Los tres refuerzos del mercado de invierno, el guardameta español Sergio Rico (PSG), el atacante kosovar Vedat Muriqi (Lazio) y el uruguayo Giovanni González (Peñarol) están contando para el entrenador madrileño, aunque solo los dos primeros parecen tener un sitio asegurado en el once.

También el japonés Take Kubo y el ex delantero del Getafe Ángel Rodríguez se perfilan como titulares; Take es el referente de los bermellones en la tarea de abrir espacios arriba y Ángel, ya recuperado del choque con el meta del Cádiz Jeremías Ledesma, ha demostrado que se entiende muy bien con Muriqi.

El Athletic Club, aún con numerosas bajas, quiere continuar en Mallorca su asalto a Europa, a unas posiciones que dan billete para las competiciones continentales que tiene a dos puntos después de sumar 10 de los últimos 12 puntos posibles.

Esas tres victorias y un empate en liga no son sino el reflejo del espectacular 2022 que llevan los de Marcelino García Toral, que acumulan siete triunfos y dos empates en sus 10 partidos jugados en el nuevo año en tres competiciones, Liga, Copa y Supercopa.

Tras caer en la final de la Supercopa ante el Madrid, después de remontar al Atlético de Madrid en semifinales, el Athletic eliminó al Barcelona y el Madrid en una Copa en la que está a un partido de una nueva final -sería la undécima en diferentes torneos desde 2009- tras el 1-1 en San Mamés ante el Valencia en la ida de semifinales.

El choque contra el conjunto che, que ha dejado polémicas de por medio, frenó un tanto la euforia de la afición rojiblanca, que no para de vivir alegrías, salvo en las finales, en el último trienio.

Aunque, a la espera de lo que depare la vuelta del 2 de marzo en Mestalla, el Athletic quiere seguir buscando vía liga su gran objetivo de este curso, el de volver a Europa.

Para ello no puede volver a dejar escapar unas posiciones con muchos aspirantes y buscará continuar en Palma con la fiabilidad y el poderío que esta mostrando en 2022. No obstante, en Palma los 'leones' buscarán el triunfo con muchas bajas, hasta siete.

Tres son por covid, las de Oscar de Marcos, Alex Petxarroman y Ander Capa, todos futbolistas que juegan de lateral derecho; una por sanción, la de Íñigo Martínez, probablemente la más importante por la espléndida temporada del central internacional; y tres por lesión, las de Unai Vencedor, Nico Williams y Yeray Álvarez.

Así, el conjunto vasco jugará en la capital balear sin tres de sus cuatro defensas titulares, De Marcos, Yeray e Íñigo; sin el medio centro creativo en la dupla titular Vencedor-Dani García; y sin un joven que ha impactado sobremanera y que ya casi se había hecho con un puesto en el once habitual, el pequeño de los Williams.

La duda a despejar en cuanto a la alineación es saber si el técnico asturiano mantendrá el bloque que acumula muchos esfuerzos de entidad o, como en la última jornada ante el Espanyol, más obligado por el escaso descanso de entonces, refresca el equipo.

En función de esa decisión, jugadores como Oier Zarraga, Oihan Sancet, Asier Villalibre y hasta el juvenil Serrano podrían volver al once por habituales como Dani García, Iker Muniain, Raúl García y/o Iñaki Williams.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Costa; Take Kubo, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Ángel y Muriqi.

Athletic: Unai Simón; Lekue, Vivian, Núñez, Yuri; Berenguer, Zarraga, Vesga, Serrano; Sancet y Villalibre.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (C. Castellano-Leonés).

Estadio: Visit Mallorca.

Hora: 21.00.

Clasificación: Mallorca 17º 23 puntos- Athletic Club 8º 34 puntos

La estadística: El Mallorca no vence al Athletic en Palma desde la temporada 2010-2011 (1-0); desde entonces, los rojiblancos suman un triunfo (0-1) en la campaña 2012-2013 y dos empates (1-1) y (0-0) en las temporadas 2011-2012 y 2019-2020.

La frase. Luis García Plaza: "El Athletic nos va a exigir una concentración máxima".