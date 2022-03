García Plaza: "El Madrid sabe sufrir y tiene una calidad impresionante"

Palma, 13 mar (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, ha asegurado que el Real Madrid, que este lunes visita Son Moix, "tiene una calidad impresionante", lo que unido a su capacidad de "saber sufrir" explica su condición de líder destacado de la LaLiga y la remontada ante el París Sant Germain en la Liga de Campeones.

"El Madrid es capaz de dominarte y cuando tú le dominas tiene una calidad impresionante para salir de esa situación. Por eso es el líder de LaLiga, por eso ha remontado al PSG, pero además, es un equipo que sabe sufrir, sabe pasar malos momentos. Por eso a mis jugadores les pido que vayan a tope, que se crean que pueden ganar", ha explicado García Plaza en la conferencia de prensa previa al choque con el conjunto de Carlo Ancelotti.

"En los partidos hay un setenta por ciento del tiempo que es táctica, pero hay un 20 ó 25 por ciento que es mental. Los equipos que saben pasar esos momentos malos buscan soluciones y eso es lo que a veces a nosotros nos falla", ha añadido.

El Mallorca ha perdido los últimos cuatro encuentros (Betis, Valencia, Real Sociedad y Celta) que le han situado a 2 puntos del descenso que marca el Cádiz.

"Llevamos cuatro derrotas y eso no hay nadie que lo esconda, pero de ellas, al menos esa es mi sensación, tres han estado ahí y deberían haber sido empates. No es la primera vez que hemos sufrido esa racha. En la anterior, según mi punto de vista, estábamos peor. La diferencia la marca la ley en las áreas y allí tenemos que ser más contundentes", ha indicado.

Ante esa racha negativa y los primeros rumores sobre una posible destitución, el técnico madrileño ha asegurad que los entrenadores están "acostumbrados a los jaleos".

"Es normal, si pierdes te critican y si ganas te elogian. Solo estoy preocupado por el equipo, no por mí. Mi continuidad (tiene contrato hasta junio de 2022) no depende de mí y no pierdo ni un segundo en ello. No hay ninguna situación rara, es fútbol. Yo quiero estar aquí en el año y medio que me queda pero cuando se acaba se acaba, y no hay que darle más vueltas. A seguir trabajando a tope y con ganas de que llegue el próximo partido", ha precisado.

También, ante una pregunta de si estudia realizar cambios en la portería después de tres meses encajando goles, García Plaza ha respondido: "Valoro realizar cambios en todos los sitios, pero no creo que sea cuestión de los porteros, aunque nos están metiendo cada pepino que no es lógico. Y esto lo he hablado con ellos (Sergio Rico y Manolo Reina, principalmente)".

"Estamos teniendo mala fortuna y el último ejemplo lo tenemos en casa. El Valencia nos llegó en dos ocasiones y nos marcó en una. Ojalá volvamos a tener la portería a cero aunque mañana no es el mejor día. Habrá momentos duros en el partido, porque (el Madrid) se los hace pasar a todos, incluso al PSG que en diez minutos le dio la vuelta a la eliminatoria".