Fede Valverde: "Cuando se lesiona un compañero hay preocupación"

Redacción deportes, 14 mar (EFE).- Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, no ocultó la preocupación con la que los jugadores madridistas acabaron el partido en Son Moix, tras ver lesionarse a Rodrygo, Ferland Mendy y Karim Benzema.

"Obviamente cuando se lesiona un compañero hay preocupación en todo el grupo, pero somos un equipo grande que trabajamos todos para lo mismo", dijo en Movistar.

"La lesión de Rodrygo me da pena por él, ojalá no tenga nada grave y se pueda recuperar pronto. Es cosa del fútbol, hay cosas que no se deben discutir del árbitro, a mí me sacó una amarilla que me condicionó todo el partido", añadió.

Valverde resaltó la importancia del triunfo en Mallorca que acerca un paso más al Real Madrid a la conquista de LaLiga. "Era importante ganar hoy, sabíamos que los rivales que vienen abajo habían perdido puntos. Era un partido difícil pero con presión alta logramos el primer gol y luego el partido se abrió".

"Sabíamos que ellos iban a presionar con el apoyo del público. Creo que hicimos buenas jugadas; no logramos concretar en la primera parte, pero en la segunda ya se abrió el marcador", sentenció.