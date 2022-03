García Plaza sobre la entrada a Vinicius: "Maffeo no es asesino ni carnicero"

Palma, 19 mar (EFE).- El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha salido en defensa del lateral Pablo Maffeo por los términos que algunos jugadores del Real Madrid emplearon para definir la entrada del mallorquinista al brasileño Vinicius Jr en el partido del pasado lunes en el estadio Son Moix y que finalizó con victoria madridista (0-3).

El técnico esperó a que terminara el turno de preguntas en la rueda de prensa de este sábado, previa al partido Mallorca Espanyol, para referirse a la polémica suscitada en el encuentro ante el Madrid.

"Maffeo no es asesino ni carnicero. Se ha sido muy duro e injusto con él por gente y jugadores del Madrid. Su entrada fue de tarjeta roja, es cierto, pero el Madrid tenía que haberse quedado con diez en el minuto 6 por los puñetazos de Rodrygo (a Take Kubo)", aseveró García Plaza.

El técnico madrileño admitió que la semana había sido "muy dura" tras las descalificaciones que había leído y escuchado sobre la acción de Maffeo.

"Se han pasado con él y es el momento de defenderlo. Lo han criminalizado de manera totalmente injusta. Incluso (Federico) Valverde diciendo que no hay que hacer faltas y él entra por detrás a un jugador del Atlético de Madrid en la Supercopa. Y repito, no me cambiéis ninguna palabra: la entrada de Maffeo es roja, pero el que tiene que jugar con diez desde el minuto 6 es el Madrid", remarcó García Plaza.

El preparador de los bermellones también lamentó que Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, se quejara de la entrada de Pablo Maffeo y de la dureza empleada por algunos jugadores mallorquinistas.

"Emilio es un tío inteligente, educadísimo, al que conozco personalmente, y si hubiera visto la jugada de Rodrygo a los 6 minutos no hubiera dicho lo que dijo. Repito, el primer equipo que tiene que haberse quedado con diez es el Madrid".

García Plaza recordó que sus jugadores son los que menos faltan hacen, y cuando reciben alguna de una dureza inusitada, como la del bético Víctor Ruiz a Íñigo Ruiz de Galarreta en el campo del Betis, no la definen como "criminal".

"Nosotros no hemos criminalizado a Víctor (Ruiz de Galarreta sufrió rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y permanecerá unos 9 meses de baja) . Fue una entrada de roja y mala suerte de rompernos una rodilla, pero no le hemos llamado nada. Tenía que decir esto porque mientras sea entrenador del Mallorca defenderé a mis jugadores y al club", aseguró Luis García Plaza.