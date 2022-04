El Mallorca de Javier Aguirre se jugará la permanencia en Son Moix

Palma, 5 abr (EFE).- El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre necesita sumar el máximo de puntos posibles que estarán en juego ante el Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Granada y Rayo Vallecano en su estadio de Son Moix para asegurar la permanencia en Laliga.

También tiene que intentar puntuar en alguna de las complicadas visitas que realizará a los campos el Elche, FC Barcelona, Sevilla y Osasuna, para evitar el descenso en las ocho jornadas que restan para la finalización del campeonato.

El Mallorca tiene 26 puntos, 2 menos que el Cádiz, rival directo en la lucha por la salvación.

Aguirre debutó con una derrota (1-0) la pasada jornada frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez tras sustituir a Luis García Plaza, y el sábado se sentará por primera vez en el banquillo del estadio balear para dirigir al equipo frente a los 'colchoneros' del entrenador argentino Diego Pablo Simeone.

El "Vasco", ex técnico del Atlético de Madrid, recupera al central y capitán Antonio Raillo y al lateral izquierdo Jaume Costa, quienes han cumplido el partido de sanción, pero no podrá contar con Franco Russo en caso de que no prospere un recurso por la segunda tarjetas amarilla que vio el central argentino, expulsado en el minuto 63.

"Estamos vivos y hay que seguir", declaró Aguirre tras la derrota en Getafe.