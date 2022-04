Oblak: "Hoy no han salido las cosas"

Oblak: "Hoy no han salido las cosas"

Redacción Deportes, 9 abr (EFE).- El esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, declaró este sábado, tras la derrota encajada por su equipo ante el Mallorca (1-0), que "hoy no han salido las cosas" y que los rojiblancos no han "hecho lo suficiente".

"Hoy no han salido las cosas. El Mallorca ha hecho un buen partido defensivamente; han cerrado los espacios. Ha ido un partido difícil y sabíamos que iba a ser así porque tienen sus necesidades, y nosotros las nuestras", dijo Oblak en Movistar+.

"Al final, con el campo seco, con sol, con todo... es complicado, aunque no busco excusas. No hemos hecho lo suficiente. Tenemos que hacerlo mejor porque eso hoy no ha sido suficiente para sumar los tres puntos", agregó.

A la pregunta de si cree que a su equipo le pasó factura el partido de ida de cuartos de final contra el Manchester City, Oblak dijo: "Seguro que ha pasado factura. Hemos estado un poco cansados, un poco pesados... No hemos hecho el partido que deberíamos haber hecho".

Sobre el penalti de Reinaldo a Maffeo que supuso el gol del triunfo mallorquinista, Oblak dijo: "A mí Reinaldo también me ha dicho que no ha ido penalti. También le he dicho al árbitro que para mí eso nunca es penalti porque le quita el balón. Probablemente lo toca (a Maffeo), pero al final le quita el balón. Es fútbol, es un deporte de contacto. Puede pasar que después de quitar el balón toques a alguien".