Un adiós precipitado y la posible vuelta de un ex del Betis a LaLiga

El delantero se ha vuelto a lesionar y no jugará más en lo que resta de temporada

No corren los mejores tiempo para el que fuera jugador del Real Betis Balompié, Tony Sanabria. El ahora delantero del Torino de la Serie A de Italia, donde aterrizó a cambio de 6'5 millones de euros, ha visto como su temporada ha terminado de forma abrupta después de que haya sufrida una nueva lesión, tan recurrentes durante su carrera deportiva. El paraguayo, tal y como informa Gianluca Di Marzio, prestigios periodista italiano, dice adiós al curso por una dolencia de primer grado en el músculo psoas de la pierna zurda. Aunque los servicios médicos del 'Toro' han indicado que el ariete está pendiente de evolución, la cual marcará su regreso a la competición, no se espera que su vuelta sea hasta la próxima campaña. Esto puede suponer un adiós a Italia para Tony Sanabria, de forma definitiva, pues su futuro no está nada claro, ya que en las últimas semanas se le ha vinculado al RCD Mallorca, siempre y cuando el equipo bermellón obtenga la permanencia en LaLiga.

La escuadra de las Islas Baleares está muy interesada en que el ariete paraguayo sea su delantero de la próxima temporada en Primera división. Así lo informó Tuttosport hace unos días, asegurando que había ya conversaciones entre RCD Mallorca y Torino para llevar a cabo la operación, la cual era complicada de realizar porque el conjunto italiano tiene la intención de recuperar los 6'5 'kilos' que invirtió en su momento por el guaraní.

El RCD Mallorca necesita un delantero debido a que no podrá hacer frente a la opción de compra del ariete Vedat Muriqi, que está cedido por el Lazio, la cual está tasada en unos 13 millones de euros. De hecho, el club isleño ya tomó la decisión de no hacerla efectiva hace semanas y por el kosovar ha mostrado interés algún equipo que lo conoce muy bien, como el Fenerbahce de Turquía, que ya lo tuvo en su plantilla.

Sanabria, a sus 26 años, no ha terminado de romper en el gran futbolista que apuntaba en la cantera del FC Barcelona y el Real Sporting de Gijón. En el Real Betis, las lesiones no le dejaron explotar y al final acabó traspasado al Torino, antes estuvo prestado en el Génova. En este curso, el paraguayo ha jugado 29 partidos en los que ha marcado 6 goles y dado 5 asistencias.

Ahora podría volver a LaLiga de la mano de un RCD Mallorca que primero tiene que obtener la salvación, la cual pelea con Cádiz CF, Deportivo Alavés, Levante UD o Granada CF entre otros equipos.