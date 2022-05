El amigo de Ansu Fati que fracasó en el Real Madrid, que sonó para el Betis y que ahora coquetea con el descenso

El atacante fue una de las grandes promesas de La Masia pero no ha alcanzado el nivel de juego de su gran amigo

Tomar decisiones correctas es fundamental para cualquier futbolista, más si es joven y su carrera deportiva no ha hecho nada más que comenzar. Asentarse en un club, tener la confianza de la entidad y del cuerpo técnico es muy importante para que el desarrollo futbolístico de un jugador se haga de forma correcta. Hay algunos de ellos que no saben seleccionar bien sus primeros pasos y eso va en detrimento de su progreso. Lo que le está ocurriendo a Take Kubo es uno de los mayores ejemplos de esto, puesto que el talento japonés, que estaba llamado a liderar a la nueva hornada del balompié asiático, no termina de arrancar y está viviendo con el RCD Mallorca una de sus temporadas más difíciles a pesar de que está teniendo minutos en esta temporada 2021/2022.

La historia de Take Kubo se remonta a su niñez. A los 10 años llegó a La Masia para recalar en los escalafones inferiores del FC Barcelona. Ahí comenzó a jugar en el alevín, en el mismo equipo que Eric García y Ansu Fati, con los que formó un equipo dominador en el que batía récords de goles. Todo el sueño se acabó en el año 2015 cuando una sanción de la FIFA al FC Barcelona le obligó a dejar la casa azulgrana para volver a su país natal. Con 18 años tuvo la posibilidad de regresar y juntarse con su amigo Ansu Fati, pero el nipón se decantó por el Real Madrid con el que firmó un contrato hasta 2024.

Al no tener espacio en el Real Madrid, donde la competencia es brutal, se marchó al RCD Mallorca donde dejó muestras de su talento y de su calidad, realizando su mejor temporada en la élite hasta el momento en la cual marcó cuatro goles y dio cinco asistencias. Fue en ese verano previo al curso 2019/20 cuando sonó por primera vez para el Real Betis, momento en el que llegó Rubi como nuevo entrenador.

Respaldado por su gran rendimiento, Take Kubo buscó dar otro salto, ambicioso, y recaló en un Villarreal CF que tenía a Unai Emery como entrenador. Un técnico que no encajaba con su estilo de juego. Apenas tuvo continuidad y a mitad de temporada rompió la cesión y se marchó al Getafe CF, donde alternó titularidades con suplencias.

Debido a esos problemas, este verano, estando de nuevo en la órbita del Real Betis, se decidió por una vuelta a los orígenes y regresó al RCD Mallorca, donde esta campaña está coqueteando con el descenso, siendo él uno de los principales responsables, puesto que siempre ha sido titular a no ser que haya estado tocado físicamente.

Un descenso del RCD Mallorca no le afectaría en demasía a Take Kubo, el cual regresará al Real Madrid este verano, con el que tiene contrato hasta 2024, teniendo que salir, a priori, de nuevo cedido o, finalmente, traspasado.